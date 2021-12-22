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Когда обсудят ультиматум Путина по Украине – в США и РФ назвали сроки

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
22 декабря, 12:33
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Москва выдвинула Западу неприемлемые условия – ожидается обсуждение проекта договора
Вашингтон и Москва готовятся к скорым переговорам. Коллаж "Сегодня"
Вашингтон и Москва готовятся к скорым переговорам. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что переговоры по российскому ультиматуму относительно нерасширения НАТО, в том числе и в Украину, начнутся в начале января.

Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет Европейская правда.

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Речь шла о нынешнем диалоге между Вашингтоном и Москвой по стратегической стабильности и о переговорах в рамках Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

"Мы готовы сотрудничать дипломатически через несколько каналов. Я думаю, что вы увидите относительно рано в новогоднем периоде взаимодействия во всех этих сферах, чтобы увидеть, сможем ли мы дипломатическим путем продвинуться по поводу разногласий", – сказал Блинкен.

При этом госсекретарь предупредил Россию о масштабных последствиях, если Кремль начнет новую агрессию против Украины.

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В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что состоялась серия переговоров внешнеполитических помощников президентов России и США. Он подтвердил, что следующий раунд переговоров пройдет в январе.

"Согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлены, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками. После чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать переговорную площадку и для второго документа – проекта соглашения между РФ и странами НАТО", – сказал российский министр.

Требования РФ по НАТО

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.
  • В Госдепе США заявили, что готовы говорить о НАТО с Кремлем при одном условии – переговоры должны проходить не только между Вашингтоном и Москвой, но и при участии европейских союзников США.

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