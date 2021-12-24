"У него психологическая травма": Ткаченко высмеял Путина из-за лжи об Украине

Министр считает, что президент России скучает за Советским Союзом

Ткаченко прокомментировал пресс-конференцию Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Росси, скорее всего, не может отпустить ситуацию, что распался Советский союз. Такое мнение высказал министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Ленин создал Украину". Судя по всему, психологическая травма российского президента от распада Советского Союза настолько велика и болезненна, что он попирает учебники и украинской, и собственной – российской историей. По такому принципу можно считать, что и Россию в существующих границах создал Ленин. Напомню, столице Украины – Киеву – более полутора тысяч лет. Думаю, Путину нужна консультация специалистов, чтобы испытать эту травму", – написал Ткаченко.

Он напомнил, что Путин заявил, что русскоязычных людей выдавливают с территории Украины.

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"Яркий пример, чтобы процитировать самого российского президента: "Кто обзывается, тот сам так называется". Миллионы переселенцев, тысячи погибших. Причем, в основе своей это были русскоязычные люди. Те, кто спасался от вторжения путинских войск в Крым и Донбасс", – написал он.

Также он отметил, что гарантий не нападать на Украину Путин предоставить не может.

"Он продолжает называть Майдан переворотом и советует, как строиться миру вокруг России. Он, человек, сидящий у власти уже дольше Брежнева, человек, который для продолжения власти менял Конституцию, отравлял людей за границей, уничтожал и ограничивал работу СМИ, оккупировал территории нескольких стран и т. д", – отметил Ткаченко.

По его словам, президент России требует гарантий, чтобы НАТО не расширялось, в том числе, благодаря Украине. "Это не сопоставимые требования. Мы хотим в НАТО не для того, чтобы нападать, а именно для защиты от России", – сказал он.

"И напоследок. Об отношениях Путина и Деда Мороза. Он уже готов выступить адвокатом Деда Мороза, но, думаю, Деду Морозу понадобятся другие адвокаты, чтобы защититься от желаний Путина", – резюмировал Ткаченко.

Что сказал Путин

23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал от Запада дать гарантии безопасности России. Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток". "Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО… А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии, и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – сказал он.

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Кроме того, он отказался дать гарантии ненападения на Украину.

В своем выступлении он сказал, что Украину якобы "создал Ленин", когда создавал Советский Союз. Он заявил, что Донбасс не считал себя "иначе, как частью России".

"Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22 года – союзный и 24 – год конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано", – сказал Путин.

Также он считает, что Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности.

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В своем выступлении Путин рассказывал, как Россия украла Крым. По его словам, до 2014 года руководству РФ якобы и "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении украинского полуострова.