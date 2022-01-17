Арестович покинув команду Зеленського і втратив усі посади

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника керівника Офісу президента України і з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.
Про те, що він пішов, Арестович розповів 17 січня у коментарі 4 каналу.
За його словами, на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи його вже не буде. Причиною звільнення за власним бажанням стали особисті причини, додав Арестович. Він зазначив: це поки що неофіційна інформація.
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Хто такий Арестович
- Олексій Арестович — відомий блогер, політичний та військовий оглядач. У 1990-ті та 2000-ні роки він працював актором, знімався у рекламі, виконав епізодичні ролі у 17 російських та українських фільмах.
- З вересня 2018 року до вересня 2019 року служив у зоні ООС – про це Арестович розповів в одному з інтерв'ю.
- З 28 жовтня 2020 року Арестович обіймав посаду спікера делегації України у ТКГ з урегулювання на Донбасі. Його призначив голова делегації, перший президент України Леонід Кравчук.
- 1 грудня 2020 року Олексій Арестович став позаштатним радником керівника Офісу президента України зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.