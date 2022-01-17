Арестович покинув команду Зеленського і втратив усі посади

Олексія Арестовича не буде на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника керівника Офісу президента України і з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про те, що він пішов, Арестович розповів 17 січня у коментарі 4 каналу.

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За його словами, на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи його вже не буде. Причиною звільнення за власним бажанням стали особисті причини, додав Арестович. Він зазначив: це поки що неофіційна інформація.

Хто такий Арестович