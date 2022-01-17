Арестович покинул команду Зеленского и лишился всех должностей

Алексея Арестовича не будет на следующей встрече Трехсторонней контактной группы

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента Украины и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

О своем уходе он рассказал 17 января в комментарии 4 каналу.

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По словам Арестовича, на следующей встрече Трехсторонней контактной группы его уже не будет. Причиной увольнения по собственному желанию стали личные причины, добавил он. Арестович отметил, что это пока неофициальная информация.

Кто такой Арестович