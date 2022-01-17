Арестович покинул команду Зеленского и лишился всех должностей

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента Украины и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
О своем уходе он рассказал 17 января в комментарии 4 каналу.
По словам Арестовича, на следующей встрече Трехсторонней контактной группы его уже не будет. Причиной увольнения по собственному желанию стали личные причины, добавил он. Арестович отметил, что это пока неофициальная информация.
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Кто такой Арестович
- Алексей Арестович — известный блогер, политический и военный обозреватель. В 1990-е и 2000-е годы он работал актером, снимался в рекламе, исполнил эпизодические роли в 17 российских и украинских фильмах.
- С сентября 2018 года до сентября 2019 года служил в зоне ООС — об этом Арестович рассказал в одном из интервью.
- С 28 октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе. Его назначил глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.
- 1 декабря 2020 года Алексей Арестович стал внештатным советником главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны.