Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚨 Суд над Порошенко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Власть События

Арестович покинул команду Зеленского и лишился всех должностей

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 21:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алексея Арестовича не будет на следующей встрече Трехсторонней контактной группы

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента Украины и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

О своем уходе он рассказал 17 января в комментарии 4 каналу.

Реклама

По словам Арестовича, на следующей встрече Трехсторонней контактной группы его уже не будет. Причиной увольнения по собственному желанию стали личные причины, добавил он. Арестович отметил, что это пока неофициальная информация.

Кто такой Арестович

  • Алексей Арестович — известный блогер, политический и военный обозреватель. В 1990-е и 2000-е годы он работал актером, снимался в рекламе, исполнил эпизодические роли в 17 российских и украинских фильмах.
  • С сентября 2018 года до сентября 2019 года служил в зоне ООС — об этом Арестович рассказал в одном из интервью.
  • С 28 октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе. Его назначил глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.
  • 1 декабря 2020 года Алексей Арестович стал внештатным советником главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Захватят аэропорт, отключат отопление и потушат связь: зачем России нужна хакерская атака по Украине перед вторжением Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
Анна Ткаченко Потеряли телефон и встретили "инопланетян" : как Порошенко с командой возвращались в Украину Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

55 088

заболело за неделю в Украине

+96%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять