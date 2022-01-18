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"Нарешті цей пройдисвіт звільнився": що говорять про звільнення Арестовича

Павло Заяць Павло Заяць
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18 січня, 16:07
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Відставка спікера української делегації у ТКГ не стала несподіванкою

Олексій Арестович після звільнення з посад позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та спікера української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу може знайти собі "цікавішу роботу". При цьому на діяльності ТКГ його відхід не позначиться.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш.

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" Я вчора зв'язався з ним і можу підтвердити, що це сталося. Я не знаю мотивів. Це не стало для мене несподіванкою. Я думав, що він піде на якусь цікавішу роботу. Не думаю, що звільнення Арестовича якось позначиться на роботі нашої делегації, бо спікер – це член, який має говорити щось офіційно. Офіційно в принципі може говорити будь-хто", – наголосив він.

Гармаш заявив, що із приватних розмов з Арестовичем він передбачав можливість кадрових ротацій у цьому питанні. При цьому він не знає точної мотивації звільнення Арестовича з ТКГ та Офісу президента з висловлюванням претензій на адресу владної команди.

Своєю чергою політичний експерт Володимир Мартиненко з іронією прокоментував демарш спікера української делегації у ТКГ:

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"Боже, яка "серйозна втрата" для України, для Офісу президента, для переговорної групи. Цей пройдисвіт, який періодично виходив із заявами та шкодив іміджу України, дякувати Богу, що він звідти, нарешті, звільнився. Мені б хотілося, щоб він не виплив у жодній держструктурі на якійсь посаді ".

Також звільнення Олексія Арестовича з посад в Офісі президента та ТКГ прокоментував в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат Олексій Гончаренко.

"Був такий пан Арестович, ходив ефірами, і його вже немає. Він казав, що Зеленський це жах. Потім він сказав, що все переплутав і Зеленський це диво, і пішов на нього працювати. Зараз він заявив, що Зеленський порушив передвиборчі обіцянки й пішов. Залишається там тільки Сергій Лещенко та Михайло Подоляк, поки платять зарплатню", – заявив він.

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Гончаренко пожартував на ту саму тему на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував скриншот новини про звільнення Арестовича та підписав: "У битві за найвірнішого Мухтара переміг Лещенко".

Відставка Арестовича

  • Нагадаємо, Олексій Арестович 17 січня у коментарі 4 каналу оголосив про звільнення з посади позаштатного радника керівника Офісу президента України та з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. За словами Арестовича, на наступній зустрічі ТКГ його вже не буде. Причиною звільнення за власним бажанням названо особисті причини.
  • Олексій Арестович з 2014 року активно виступав у ролі військового та політичного оглядача. На радіо та телебаченні він активно коментував події навколо Донбасу.
  • 28 жовтня 2020 року Арестович був призначений на посаду спікера делегації України у ТКГ щодо Донбасу.
  • 1 грудня 2020 року Олексій Арестович став позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

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