"Ситуація стане розпеченою". Арестович назвав найнебезпечніший для України час

Рішення Путіна залежатиме від результатів переговорів Москви із Заходом

Арестович пояснив, коли може напасти Росія. Колаж "Сьогодні"

Якщо Росія із Заходом не домовиться на початку січня щодо ультиматуму про НАТО, то вже з 14 січня суттєво зросте загроза масштабного нападу на Україну. Таку думку висловив в інтерв'ю Politeka радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Я не вважаю, що він (Путін. – Ред.) гарантовано нападатиме. Це залежить від переговорів, які зараз йдуть (зідзвон з Байденом) і пройдуть (10-13 січня зі США, НАТО та ОБСЄ)", – сказав він.

Арестоович припустив ситуацію, що Москва і Захід домовляться і віддадуть перевагу поганому "холодному миру" замість "гарячої війни". Але велике питання, скільки такий мир протримається. Але також не виключено ситуацію, що Кремль щось не влаштує в домовленостях і Путін захоче повоювати.

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"Якщо вони не домовляться, тоді ситуація, починаючи з 14 січня, стає не те що гарячою, а палаючою, розпеченою і напад стає можливим у будь-який час. Просто будь-якої миті, починаючи з того, якщо вони з 13 не домовляться", – сказав радник голови ОПУ.

Також він нагадав ще один символічний момент, що Росія останні три військові операції починала під час Олімпіад (зимові Олімпійські ігри стартують 4 лютого).

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