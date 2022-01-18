Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Власть События

"Наконец этот проходимец уволился": что говорят об уходе Арестовича

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 16:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отставка спикера украинской делегации в ТКГ не стала неожиданностью

Алексей Арестович после увольнения с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу может найти себе "более интересную работу". При этом на деятельности ТКГ его уход не отразится.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Реклама

"Я вчера связался с ним и могу подтвердить, что это произошло. Я не знаю мотивов. Это не стало для меня неожиданностью. Я думал, что он уйдет на какую-то более интересную работу. Не думаю, что уход Арестовича как-то отразится на работе нашей делегации, потому что спикер – это член, который должен говорить что-то официально. Официально в принципе может говорить кто угодно", – отметил он.

Гармаш заявил, что из частных разговоров с Арестовичем он предполагал возможность кадровых ротаций в этом вопросе. При этом он не знает точной мотивации ухода Арестовича из ТКГ и Офиса президента с высказыванием претензий в адрес властной команды.

В свою очередь политический эксперт Владимир Мартыненко с иронией прокомментировал демарш спикера украинской делегации в ТКГ:

Реклама

"Боже, какая "серьезная потеря" для Украины, для Офиса президента, для переговорной группы. Этот проходимец, который периодически выходил с заявлениями и вредил имиджу Украины, слава Богу, что он оттуда, наконец, уволился. Мне бы хотелось, чтобы он не выплыл ни в какой госструктуре на какой-то должности".

Также увольнение Алексея Арестовича с должностей в Офисе президента и ТКГ прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Был такой господин Арестович, ходил по эфирам, и его уже нет. Он говорил, что Зеленский – это ужас. Потом он сказал, что все перепутал и Зеленский – это чудо, и пошел на него работать. Сейчас он заявил, что Зеленский нарушил предвыборные обещания, и ушел. Остается там только Сергей Лещенко и Михаил Подоляк, пока платят зарплату", – заявил он.

Реклама

Гончаренко пошутил на ту же тему на своей странице в Facebook. Он опубликовал скриншот новости об увольнении Арестовича и подписал: "В битве за самого верного Мухтара победил Лещенко".

Отставка Арестовича

  • Напомним, Алексей Арестович 17 января в комментарии 4 каналу объявил об уходе с должности внештатного советника руководителя Офиса президента Украины и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. По словам Арестовича, на следующей встрече ТКГ его уже не будет. Причиной увольнения по собственному желанию названы личные причины.
  • Алексей Арестович с 2014 года активно выступал в роли военного и политического обозревателя. На радио и телевидении он активно комментировал события вокруг Донбасса.
  • 28 октября 2020 года Арестович был назначен на должность спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.
  • 1 декабря 2020 года Алексей Арестович стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Захватят аэропорт, отключат отопление и потушат связь: зачем России нужна хакерская атака по Украине перед вторжением Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
Анна Ткаченко Потеряли телефон и встретили "инопланетян" : как Порошенко с командой возвращались в Украину Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

58 217

заболело за неделю в Украине

+83%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять