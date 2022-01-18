"Наконец этот проходимец уволился": что говорят об уходе Арестовича

Отставка спикера украинской делегации в ТКГ не стала неожиданностью

Алексей Арестович после увольнения с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу может найти себе "более интересную работу". При этом на деятельности ТКГ его уход не отразится.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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"Я вчера связался с ним и могу подтвердить, что это произошло. Я не знаю мотивов. Это не стало для меня неожиданностью. Я думал, что он уйдет на какую-то более интересную работу. Не думаю, что уход Арестовича как-то отразится на работе нашей делегации, потому что спикер – это член, который должен говорить что-то официально. Официально в принципе может говорить кто угодно", – отметил он.

Гармаш заявил, что из частных разговоров с Арестовичем он предполагал возможность кадровых ротаций в этом вопросе. При этом он не знает точной мотивации ухода Арестовича из ТКГ и Офиса президента с высказыванием претензий в адрес властной команды.

В свою очередь политический эксперт Владимир Мартыненко с иронией прокомментировал демарш спикера украинской делегации в ТКГ:

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"Боже, какая "серьезная потеря" для Украины, для Офиса президента, для переговорной группы. Этот проходимец, который периодически выходил с заявлениями и вредил имиджу Украины, слава Богу, что он оттуда, наконец, уволился. Мне бы хотелось, чтобы он не выплыл ни в какой госструктуре на какой-то должности".

Также увольнение Алексея Арестовича с должностей в Офисе президента и ТКГ прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Был такой господин Арестович, ходил по эфирам, и его уже нет. Он говорил, что Зеленский – это ужас. Потом он сказал, что все перепутал и Зеленский – это чудо, и пошел на него работать. Сейчас он заявил, что Зеленский нарушил предвыборные обещания, и ушел. Остается там только Сергей Лещенко и Михаил Подоляк, пока платят зарплату", – заявил он.

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Гончаренко пошутил на ту же тему на своей странице в Facebook. Он опубликовал скриншот новости об увольнении Арестовича и подписал: "В битве за самого верного Мухтара победил Лещенко".

Отставка Арестовича