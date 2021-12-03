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Мобілізація в Україні: Арестович пояснив, кого першими кинуть у бій проти РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 грудня, 10:00
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У жодному разі не можна передчасно кликати українців до військ – це обернеться катастрофою
Арестович розповів про мобілізацію українців на війну. Колаж "Сьогодні"
Арестович розповів про мобілізацію українців на війну. Колаж "Сьогодні"

В разі військового вторгнення Росії Україна досить швидко готова мобілізувати резервістів першої та другої черги для відбиття нападу агресора. Але передчасно викликати українців на війну дуже небезпечно.

Про це розповів в інтерв'ю Politeka радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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Він пояснив, що мобілізаційний процес в країні дуже дорогий і Росія може зробити нам "підставу".

"Якщо ми зараз її оголосимо, а ініціатива у росіян, вони перенесуть напад на місяць. Ми за місяць вичерпаємо економіку під цю мобілізацію. А якщо ми знайдемо сили продовжити мобілізацію – вони ще не місяць перенесуть (напад. – Ред.). Дещо робиться, але потай. Ми почнемо мобілізуватися, якщо зрозуміємо, що ось-ось уже все – всі розвідувальні дані покажуть, що треба мобілізуватись. І часу вистачить. А зараз мобілізуватися під каруселі на наших кордонах – це просто убити економіку", – сказав Арестович.

На питання, як проходитиме мобілізація, якщо все ж таки загроза російського вторгнення стане реальною, він відповів: "Резервісти першої та другої черги – вони підуть із задоволенням".

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"Вони прямо зараз виявляють велику активність та готовність воювати. В нас близько 150-200 тисяч підготовленого резерву. Через зону ООС (на Донбасі) пройшли близько 500-600 тисяч людей. Вони самі побіжать до бригад, нікого не треба буде вмовляти. Це не те, коли тебе закликають у незрозумілий конфлікт. За 8 років всі вже визначилися і воїни чудово розуміють, що на них чекає і що їм потрібно робити", – наголосив радник голови ОПУ.

Що таке резерв першої та другої черги – хто туди входить?

Резерв першої черги – найбоєздатніший. До нього входять люди з досвідом участі у бойових діях, які підписали контракти та проходять службу в резерві, а в особливий період – також всі, хто відслужив у зоні бойових дій у віці до 40 років.

Резерв другої черги – військовослужбовці старшого віку, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

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Україна готується до вторгнення

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