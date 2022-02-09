Кулеба ответил на слухи о "финляндизации" Украины

Глава МИД Украины отвечает на вопросы журналистов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине никто и ничего не будет навязывать.

Об этом сказал на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

Реклама

Новость дополняется...