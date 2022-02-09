Кулеба ответил на слухи о "финляндизации" Украины

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине никто и ничего не будет навязывать.
Об этом сказал на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".
Новость дополняется...
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине никто и ничего не будет навязывать.
Об этом сказал на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".
Новость дополняется...
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