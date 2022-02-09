Украину хотят "финляндизировать": NYT раскрыла неожиданный план

На переговорах по Украине используется риторика времен холодной войны

В США подводят итоги переговоров Макрона с Зеленским и Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня

На переговорах Запада и России обсуждается возможность "финляндизации" Украины, что подразумевает ее превращение в нейтральное буферное государство.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

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"Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для деэскалации отношений с Россией. Во вторник, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Макрон отрицал это заявление, которое, похоже, вызвало у него разногласия не только с украинцами, но и США. Но идея вновь обсуждается в дипломатических кругах", – говорится в публикации.

Владимир Зеленский: "Франция важна для нашего региона и всего ЕС" / Фото: Офис Президента Украины

Что такое "финляндизация"

Этот термин относится к строгому нейтралитету Финляндии во время холодной войны, который был закреплен в договоре 1948 года с Москвой, когда напряженность в отношениях между Советским Союзом и Западом была высокой.

Договор гарантировал Финляндии, что ей не грозит советское вторжение, но взамен она согласилась не вступать в НАТО и позволила СССР оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

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"Финляндизация" закроет Украине двери в НАТО и ЕС

В 2008 году НАТО объявило, что в конечном итоге планирует вступление Украины в альянс, хотя она не подавала заявку на членство, и официальные лица НАТО говорят, что это не произойдет в ближайшее время.

"Финляндизация" исключает такую возможность и позволяет Москве играть решающую роль в украинских делах. Эти уступки Украина и НАТО отвергли как неприемлемые.

"Все это идет вразрез с тем, к чему стремилась Украина. Это был бы большой отход от долгосрочной политической цели вступления в НАТО и в ЕС, чего они хотели", – отметила директор по Северной Европе Атлантического совета Анна Висландер.

Младший научный сотрудник группы политического анализа Chatham House Ричард Уитмен отметил, что предложенная Макроном схема – это "способ решения проблемы путем принятия решения без участия украинцев".

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Встреча Путина с Макроном

В России прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча продолжалась более 5 часов.

Путин заявил о "наличии общей озабоченности" РФ и Франции в сфере безопасности в Европе. При этом Франция принимает "фундаментальное участие в европейской безопасности", в том числе разработке Минских соглашений и организации "нормандского формата".

Фото – kremlin.ru.

Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все повели себя ответственно". По его словам, сегодняшняя встреча двух президентов может "открыть путь к деэскалации". Он также отметил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, ситуацию вокруг Украины, а также "нормандский формат".

После этого в Берлине прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуды. Лидеры предупредили РФ о последствиях, если страна начнет полномасштабную войну против Украины.