Україну хочуть "фінляндизувати": NYT розкрила несподіваний план

На переговорах Заходу та Росії обговорюється можливість "фінляндизації" України, що передбачає її перетворення на нейтральну буферну державу.
Про це пише американське видання The New York Times.
"Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок використав термін холодної війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для деескалації відносин з Росією. У вівторок, стоячи поряд з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Макрон заперечував цю заяву, яка, схоже, викликала у нього розбіжності не лише з українцями, а й зі США. Але ідея знову обговорюється у дипломатичних колах", – йдеться у публікації.
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Що таке "фінляндизація"
Цей термін стосується суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, який був закріплений у договорі 1948 з Москвою, коли була висока напруженість у відносинах між Радянським Союзом і Заходом.
Договір гарантував Фінляндії, що їй не загрожує радянське вторгнення, але натомість вона погодилася не вступати до НАТО і дозволила СРСР значно впливати на свою внутрішню та зовнішню політику.
"Фінляндизація" закриє Україні двері до НАТО та ЄС
У 2008 році НАТО оголосило, що в результаті планує вступ України до Альянсу, хоча вона не подавала заявку на членство й офіційні особи НАТО кажуть, що цього не станеться найближчим часом.
"Фінляндизація" заперечує таку можливість і дозволяє Москві відігравати вирішальну роль в українських справах. Ці поступки Україна та НАТО відкинули як неприйнятні.
"Все це йде всупереч з тим, чого прагнула Україна. Це був би великий відступ від довгострокової політичної мети вступу до НАТО та ЄС, чого вони (Україна) хотіли", – зазначила директорка з Північної Європи Атлантичної ради Ганна Вісландер.
Молодший науковий співробітник групи політичного аналізу Chatham House Річард Вітмен зазначив, що запропонована Макроном схема – це "спосіб вирішення проблеми шляхом ухвалення рішення без участі українців".
Зустріч Путіна з Макроном
У Росії пройшли переговори президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Зустріч тривала понад 5 годин.
Путін заявив про "наявність загальної стурбованості" РФ та Франції у сфері безпеки в Європі. При цьому Франція бере "фундаментальну участь у європейській безпеці", зокрема розробленні Мінських угод та організації "нормандського формату".
Макрон заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі повелися відповідально". За його словами, зустріч двох президентів може "відкрити шлях до деескалації". Він також зазначив, що хотів би обговорити питання безпеки, ситуацію довкола України, а також "нормандський формат".
Після цього в Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Польщі Анджея Дуди. Лідери попередили РФ про наслідки, якщо країна розпочне повномасштабну війну проти України.