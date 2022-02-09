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Україну хочуть "фінляндизувати": NYT розкрила несподіваний план

Павло Заяць Павло Заяць
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9 лютого, 14:08
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На переговорах стосовно України використовують риторику часів холодної війни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На переговорах Заходу та Росії обговорюється можливість "фінляндизації" України, що передбачає її перетворення на нейтральну буферну державу.

Про це пише американське видання The New York Times.

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"Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок використав термін холодної війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для деескалації відносин з Росією. У вівторок, стоячи поряд з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Макрон заперечував цю заяву, яка, схоже, викликала у нього розбіжності не лише з українцями, а й зі США. Але ідея знову обговорюється у дипломатичних колах", – йдеться у публікації.

Володимир Зеленський: "Франція важлива для нашого регіону та всього ЄС"
Володимир Зеленський: "Франція важлива для нашого регіону та всього ЄС" / Фото: Офис Президента Украины

Що таке "фінляндизація"

Цей термін стосується суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, який був закріплений у договорі 1948 з Москвою, коли була висока напруженість у відносинах між Радянським Союзом і Заходом.

Договір гарантував Фінляндії, що їй не загрожує радянське вторгнення, але натомість вона погодилася не вступати до НАТО і дозволила СРСР значно впливати на свою внутрішню та зовнішню політику.

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"Фінляндизація" закриє Україні двері до НАТО та ЄС

У 2008 році НАТО оголосило, що в результаті планує вступ України до Альянсу, хоча вона не подавала заявку на членство й офіційні особи НАТО кажуть, що цього не станеться найближчим часом.

"Фінляндизація" заперечує таку можливість і дозволяє Москві відігравати вирішальну роль в українських справах. Ці поступки Україна та НАТО відкинули як неприйнятні.

"Все це йде всупереч з тим, чого прагнула Україна. Це був би великий відступ від довгострокової політичної мети вступу до НАТО та ЄС, чого вони (Україна) хотіли", – зазначила директорка з Північної Європи Атлантичної ради Ганна Вісландер.

Молодший науковий співробітник групи політичного аналізу Chatham House Річард Вітмен зазначив, що запропонована Макроном схема – це "спосіб вирішення проблеми шляхом ухвалення рішення без участі українців".

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Зустріч Путіна з Макроном

У Росії пройшли переговори президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Зустріч тривала понад 5 годин.

Путін заявив про "наявність загальної стурбованості" РФ та Франції у сфері безпеки в Європі. При цьому Франція бере "фундаментальну участь у європейській безпеці", зокрема розробленні Мінських угод та організації "нормандського формату".

Фото – kremlin.ru.
Фото – kremlin.ru.

Макрон заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі повелися відповідально". За його словами, зустріч двох президентів може "відкрити шлях до деескалації". Він також зазначив, що хотів би обговорити питання безпеки, ситуацію довкола України, а також "нормандський формат".

Після цього в Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Польщі Анджея Дуди. Лідери попередили РФ про наслідки, якщо країна розпочне повномасштабну війну проти України.

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