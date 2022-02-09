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"Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни": у Берліні зустрілися лідери Німеччини, Франції та Польщі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 02:36
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Зустріч відбулася після переговорів з президентами США, Росії та України
Шольц, Дуда та Макрон обговорили напружену ситуацію навколо України/Фото: колаж: REUTERS/Leah Millis, prezydent.pl, REUTERS/Ludovic Marin / "Сьогодні"
Шольц, Дуда та Макрон обговорили напружену ситуацію навколо України/Фото: колаж: REUTERS/Leah Millis, prezydent.pl, REUTERS/Ludovic Marin / "Сьогодні"

У Берліні пройшла зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Польщі Анджея Дуди. Лідери попередили РФ про наслідки, якщо країна розпочне повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє DW.

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Деталі

Лідери провели зустріч після переговорів з президентами США, Росії та України. Вони обговорили напружену ситуацію навколо України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що розміщення російських військ на кордоні дуже турбує їх.

"Наша спільна мета — уникнути війни в Європі. Наша позиція полягає в тому, що подальше порушення територіальної цілісності та суверенітету України неприйнятне і матиме далекосяжні наслідки в політичному, економічному і, звичайно ж, геостратегічному плані", — наголосив Олаф Шольц.

Президент Польщі Анджей Дуда додав, що вони не відмовляться від своїх зусиль щодо зниження напруженості у відносинах між Російською Федерацією та Україною.

"Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни. Як я вже сказав, це зараз наше головне завдання. Я вірю, що ми його доб'ємося. На мій погляд, найголовніше сьогодні – це єдність і солідарність", — зазначив політик.

Зустріч Путіна з Макроном

У Росіївідбулися переговори президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Емманюеля Макрона. Зустріч тривала понад 5 годин.

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Президент Росії заявив про "наявність спільної заклопотаності" РФ і Франції у сфері безпеки в Європі. Водночас він сказав, що Франція бере "фундаментальну участь в європейській безпеці", зокрема розробці Мінських угод та організації "нормандського формату".

Президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі поводилися відповідально". За його словами, сьогоднішня зустріч двох президентів може "відкрити шлях до деескалації". Водночас президент Франції зазначив, що хотів би обговорити питання безпеки, ситуацію навколо України, а також "нормандський формат".

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