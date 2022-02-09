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Кулеба відповів на чутки про "фінляндизацію" України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 лютого, 17:15
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Голова МЗС України закликав до нового підходу у зовнішній політиці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні ніхто і нічого не нав'язуватиме.

Про це сказав на брифінгу, який транслює телеканал Україна 24.

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Активна позиція

Серед іншого міністр прокоментував інформацію The New York Times, що на переговорах Заходу та Росії обговорюється можливість "фінляндизації" України.

"Ви ж чули відповідь президента Макрона вчора публічно на пресконференції, коли йому прямо поставили це питання? Він прямо та чітко відповів, що не використовує цей термін і про це не говорить", – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Україна 24

При цьому він нагадав про слова президента України Володимира Зеленського, який учора сказав, що "треба не про "фінляндизацію" України говорити, а про українізацію інших країн та дипломатичних процесів":

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"Давайте нарешті підходитимемо до зовнішньої політики з активною позицією. Не так, що з нами хтось і щось зробить постійно – "фінляндизує", "нейтралізує" тощо. А так, як ми активно просуватимемо" свої інтереси.

Ситуація, за якої нам ставляться якісь ультиматуми – і залишають нас у ситуації "Приймайте це чи нічого", – у принципі для нас є неприпустимою. І наші партнери про це знають".

Що сталося

Американське видання The New York Times написало, що на переговорах Заходу та Росії обговорюється можливість "фінляндизації" України, що передбачає її "перетворення на нейтральну буферну державу".

За інформацією видання, президент Франції Еммануель Макрон використав термін "холодної" війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "одною з моделей на столі для деескалації відносин із Росією".

При цьому наголошується, що на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Києві Макрон заперечував цю заяву.

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Термін "фінляндизація"

Це термін, який відноситься до суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, який був закріплений у договорі 1948 року з Москвою, коли була висока напруженість у відносинах між Радянським Союзом і Заходом.

Договір гарантував Фінляндії, що їй не загрожує радянське вторгнення, але натомість вона погодилася не вступати до НАТО і дозволила СРСР значно впливати на свою внутрішню та зовнішню політику.

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