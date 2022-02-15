Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash едет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба отреагировал на отвод войск от Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 12:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Усилиями Украины и Запада было остановлено обострение ситуации со стороны РФ
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил об успешном сдерживании российского наступления
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил об успешном сдерживании российского наступления / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине вместе с международными партнерами удалось избежать вторжения со стороны Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия ведет свою опасную игру и весь мир это видит. Это часть тактики шантажа и запугивания, которую Кремль воплощает уже много лет. Мы, украинские дипломаты, работаем в режиме 24/7, чтобы Украина прошла этот период усиленного давления с достоинством, чтобы защитить наши национальные интересы, и нам действительно это удалось – вместе с партнерам сдержать Россию от дальнейшего обострения ситуации. Сейчас уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать", – сказал он.

По словам Кулебы, говорить о деэскалации ситуации можно будет лишь тогда, когда это воплотится в жизни, а не просто будут звучать пустые заявления.

Реклама

"Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило, знаете, – не "услышим, тогда поверим", а "увидим и тогда поверим". Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – отметил глава МИД.

Отвод войск

15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений. К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной.

Ситуация с возможным вторжением

  • 14 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация нагнетается, и вторжение маловероятно.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на защите внутренней безопасности Украины стоят тысячи полицейских, нацгвардейцев, дипломаты, разведка. Также министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.
  • Бывший экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что провокации со стороны России будут, но войны, как таковой не будет.

Откуда появились даты

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.

Реклама

Среди различных сценариев эта дата отмечается как возможное начало российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Большой террор или кадровый голод оккупантов из РФ": насколько реальны сценарии захвата Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.54

Российский рубль (₽)

0.3737

Евро (€)

32.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

230 627

заболело за неделю в Украине

-6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять