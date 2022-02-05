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СЕГОДНЯ Власть События

Большой войны не будет! Экс-советник Путина дал обнадеживающий прогноз

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 февраля, 22:14
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Путин делает ставки на Украину, чтобы поднять свой рейтинг в мировом сообществе
Андрей Илларионов считает, что опасаться нечего
Андрей Илларионов считает, что опасаться нечего / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов в эфире Украина 24 рассказал о вероятном вторжении России в Украину.

По его словам, провокации со стороны России будут, но войны, как таковой нет.

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"Большой войны сейчас не будет. К этому выводу я пришел 12 ноября прошлого года. И тогда я заявил публично, что большой войны не будет. И уже в продолжении трех месяцев, когда идет эта истерическая компания, я говорю одно и тоже: "Большой войны не будет". Речь идет ни о малой вероятности, но о низкий вероятности, а о нулевой. Провокации – возможны", – сказал он.

Путину удобно наводить панику

В тоже время, министр иностранных дел Украины (2014-2019 годов) Павел Климкин считает, что главе РФ удобно запугивать вторжением ради своих интересов.

"Я считаю, что большого вторжения в Украину не будет. Как минимум в ближайшей перспективе. Нужно успокоиться. Кто-то начинает покупать чемоданы, возить их с собой в багажнике, тут нужно всех успокоить. Во-первых, это Путину сейчас не нужно потому, что он хочет дальше поднимать ставки и говорить с лидером Китая, говорить с Байденом. Он 100% может пойти на провокации. Но суть в том, чтобы держать всех в напряжении", – сказал он.

Какие были прогнозы

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев. По словам генерала, бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на столицу и другие важные объекты.

При чем тут Китай?

Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпином совместное заявление об осуждении "расширения НАТО". Стороны критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности. Кроме того, Китай поддержал требования России к Западу по вопросам безопасности.

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Госсекретарь Блинкена Джалина Портер считает, что укрепление отношений между Китаем и США не будет приоритетными в разрешении украинского конфликта.

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