Киев могут накрыть 300 ракет: генерал назвал самое страшное оружие РФ

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010) рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", – сказал Романенко.
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Отмечается, что Украина не располагает оружием, чтобы противостоять данным российским баллистическим ракетам. В Вооруженных силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют.
"Тех ракет, которые теоретически могли бы догнать "Искандер", у нас на вооружении нет. Это серьезная и болезненная для нас вещь", – говорится в сообщении.
Также Россия, по мнению генерал-лейтенанта, помешала тому, чтобы Украина создала собственный аналог "Искандера" – оперативно-тактический комплекс "Сапсан". Он мог бы стать оружием сдерживания противника. Его разработка была начата при президенте Викторе Ющенко и экстренно "приостановилась" при Викторе Януковиче. Романенко заверил, что это было сделано после визита в Россию тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля.
Угроза "Искандеров"
- Ранее в РФ заявили, что вооружения, которые они развернули в оккупированном украинском Крыму – а именно ракетные комплексы "Искандер-М" и эскадрилья дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Гвардейском – способны достичь "любой точки Европы".
- В апреле, во время наращивания войск, Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с Украиной. Официальная причина передвижения ракетных комплексов – подготовка к параду на 9 мая.
- В 2019 году военный эксперт уже предупреждал, что российские "Искандеры" могут достать до Киева.