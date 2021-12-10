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Киев могут накрыть 300 ракет: генерал назвал самое страшное оружие РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
10 декабря, 15:00
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По словам военного эксперта, в Украине нет оружия для противостояния российским баллистическим ракетам
«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Фото: коллаж "Сегодня"
«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Фото: коллаж "Сегодня"

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010) рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", – сказал Романенко.

Отмечается, что Украина не располагает оружием, чтобы противостоять данным российским баллистическим ракетам. В Вооруженных силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют.

"Тех ракет, которые теоретически могли бы догнать "Искандер", у нас на вооружении нет. Это серьезная и болезненная для нас вещь", – говорится в сообщении.

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Также Россия, по мнению генерал-лейтенанта, помешала тому, чтобы Украина создала собственный аналог "Искандера" – оперативно-тактический комплекс "Сапсан". Он мог бы стать оружием сдерживания противника. Его разработка была начата при президенте Викторе Ющенко и экстренно "приостановилась" при Викторе Януковиче. Романенко заверил, что это было сделано после визита в Россию тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля.

Угроза "Искандеров"

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