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Начнут жечь документы? Что говорят о бегстве российских дипломатов из Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 января, 18:15
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Спецслужбы РФ активно разгоняют в Украине панику, уверены эксперты

Массовая "эвакуация" из Украины российских дипломатов является хитростью Кремля, чтобы запугать Киев и страны Запада. Чтобы посеять панику, РФ может даже распространить слухи, что в "российском посольстве жгут документы".

Об этом рассказали политики и эксперты в комментарии телеканалу "Украина 24".

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Как отметила дипломат Юлия Осмоловская, такое поведение России было логично предсказать:

"Российская сторона, рассчитывая на определенную динамику в переговорных форматах, которые были запланированы на январь, все равно для себя планировала альтернативные сценарии в случае, если переговоры не будут иметь прогресс, что и произошло... Риски в эскалации российской агрессии достаточно высоки. И российская сторона прекрасно отдает себе отчет, что этот факт, эвакуация дипломатов, будет известен широкой общественности и будет интерпретирован именно таким образом".

Однако, по ее мнению, эвакуация еще "не означает неотвратимости агрессии и полномасштабного наступления России".

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"Но напряжение повышается, чтобы стимулировать западных партнеров быть более договороспособными с российской точки зрения. Я думаю, россияне чутко просчитывали этот шаг", – отметила дипломат.

Политолог Светлана Кушнир считает, что Россия повышает ставки после неудачных переговоров с Западом:

"На самом деле Российская Федерация из переговоров с НАТО, ОБСЕ и США, которые состоялись 10-13 января, вышла в негативном контексте. После этих переговоров обвалился рубль, обвалились на 10-15% акции крупнейших корпораций РФ на внешних рынках. На самом деле ситуация для них непростая, но они готовы повышать ставки. Подобная демонстрация тайных операций, вывоза семей послов и представителей этого государства в РФ – это снова повышение ставок".

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Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко заявил, что действиям российских дипломатов есть простое объяснение:

"В данном случае совпало усиление напряжения вокруг Украины со стороны Российской Федерации, перемещение войск. И к этому добавилась информация, что выехало много членов семей, и не только членов семей. Но на самом деле, насколько я знаю, это стандартный период новогодних отпусков. И значительная часть тех дипломатов, которые уехали, насколько я знаю, вернулись или возвращаются".

Экс-нардеп Олег Бондарчук отметил, что РФ стремится посеять панику в Украине.

"Сейчас очень много разной дезинформации и нагнетания ситуации. России выгодно посеять панику, чтобы инвесторы из Украины выходили. Лично я не верю в полномасштабную войну... Вся эта дезинформация не на пользу Украине. Сегодня мы видим падение гривни, девальвацию и так далее. Мы должны сохранять спокойствие", – подчеркнул Бондарчук.

Экс-нардеп Алексей Плотников заявил, что у украинцев "уже есть определенный иммунитет против того, что "вот-вот начнется широкомасштабная война".

"Граждане уже к этому привыкли, по-другому воспринимают. Тут надо как-то оживить их восприятие, и запускают такую гадость, как "выезжают дипломаты". Думаю, через день-два будет информация, что "российское посольство жжет свои документы и черный дым идет из посольства". Потому что это также ярко свидетельствует о том, что надо все сжечь, потому что они будут покидать и вот-вот начнется. Потому то, что запустили через The New York Times, – нет вопросов, российские спецслужбы работают эффективно, в том числе через американские газеты", – сказал он.

Ситуация с российскими дипломатами в Украине

Напомним, американское издание The New York Times 18 января опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. Часть выехала в начале января, и ожидается, что еще несколько человек покинут страну в ближайшее время.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

В России Украину представляют только консулы, а российский посол уехал из Киева в 2016 году. РФ не против вернуть послов, но официальный Киев не рассматривает эту идею.

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