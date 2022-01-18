Почнуть палити документи? Що говорять про втечу російських дипломатів з України

Спецслужби РФ активно розганяють в Україні паніку, упевнені експерти

Масова "евакуація" з України російських дипломатів є хитрістю Кремля, щоб залякати Київ та країни Заходу. Щоб посіяти паніку, РФ може навіть поширити чутки, що у "російському посольстві палять документи".

Про це розповіли політики та експерти у коментарі телеканалу "Україна 24" .

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Як зазначила дипломатка Юлія Осмоловська, таку поведінку Росії було логічно передбачити:

"Російська сторона, розраховуючи на певну динаміку в переговорних форматах, які були заплановані на січень, все одно для себе планувала альтернативні сценарії у разі, якщо переговори не матимуть прогресу, що й сталося... Ризики в ескалації російської агресії є досить високі. І російська сторона чудово усвідомлює, що цей факт, евакуація дипломатів, буде відомий широкому загалу і буде інтерпретований саме таким чином".

Онак, на її думку, евакуація ще "не означає невідворотності агресії та повномасштабного наступу Росії".

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"Але напруга підвищується, щоб стимулювати західних партнерів бути більш договороздатними з російського погляду. Я думаю, росіяни чутливо розраховували цей крок", – наголосила дипломат.

Політолог Світлана Кушнір вважає, що Росія підвищує ставки після невдалих переговорів із Заходом:

"Насправді Російська Федерація з переговорів із НАТО, ОБСЄ та США, що відбулися 10-13 січня, вийшла у негативному контексті. Після цих переговорів обвалився рубль, обвалилися на 10-15% акції найбільших корпорацій РФ на зовнішніх ринках. Насправді ситуація для них непроста, але вони готові підвищувати ставки. Подібна демонстрація таємних операцій, вивезення сімей послів та представників цієї держави в РФ – це знову підвищення ставок".

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Ексглава МЗС України Костянтин Грищенко заявив, що діям російських дипломатів є просте пояснення:

"У цьому випадку збіглося посилення напруги навколо України з боку Російської Федерації, переміщення військ. І до цього додалася інформація, що виїхало багато членів сімей, та й не лише членів сімей. Але насправді, як я знаю, це стандартний період новорічних відпусток. І значна частина тих дипломатів, які поїхали, наскільки я знаю, повернулися чи повертаються".

Екснардеп Олег Бондарчук зазначив, що РФ прагне посіяти паніку в Україні.

"Тепер дуже багато різної дезінформації та нагнітання ситуації. Росії вигідно посіяти паніку, щоб інвестори з України виходили. Особисто я не вірю у повномасштабну війну... Уся ця дезінформація не на користь Україні. Сьогодні ми бачимо падіння гривні, девальвацію тощо. Ми маэмо зберігати спокій", – наголосив Бондарчук.

Екснардеп Олексій Плотніков заявив, що в українців "уже є певний імунітет проти того, що "ось-ось почнеться широкомасштабна війна".

"Громадяни вже до цього звикли, інакше сприймають. Тут треба якось оживити їхнє сприйняття, і запускають таку гидоту, як "виїздять дипломати". Думаю, за день-два буде інформація, що "російське посольство палить свої документи і чорний дим іде з посольства". Тому що це також яскраво свідчить про те, що треба все спалити, бо вони залишатимуть і ось-ось почнеться. Тому те, що запустили через The New York Times, – немає питань, російські спецслужби працюють ефективно, зокрема через американські газети", – сказав він.

Ситуація з російськими дипломатами в Україні

Нагадаємо, американське видання The New York Times 18 січня опублікувало статтю, в якій повідомляло, що з України масово виїжджають російські дипломати. Частина виїхала на початку січня, і очікується, що ще кілька людей покинуть країну найближчим часом.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що Росія не інформувала Україну про відкликання співробітників посольства до Москви. За його словами, також не надходила інформація від інших посольств щодо намірів евакуювати своїх співробітників.

МЗС РФ також спростувало інформацію про висилку своїх співробітників, повідомивши, що посольство Росії у Києві працює у штатному режимі.

У Росії Україну представляють лише консули, а російський посол виїхав із Києва у 2016 році. РФ не проти повернути послів, але офіційний Київ не розглядає цю ідею.