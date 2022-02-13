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"Мы будем убивать": Гордон припугнул Путина и обратился к Зеленскому

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 февраля, 23:53
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Журналист предупредил россиян о сопротивлении Украины
Дмитрий Гордон решил обратиться к Зеленскому и Путину
Дмитрий Гордон решил обратиться к Зеленскому и Путину / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот

Журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту России Владимиру Путину и российским матерям по поводу вероятной войны.

Сначала он заснял места в Киеве, которые связаны с его жизнью — где он родился и куда переезжала со временем его семья. Он рассказал хозяину Кремля, в какой прекрасной Украине родился и вырос, и призвал его не рушить этот мир.

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"В Киеве очень много атмосферных красивых мест, с которыми связана моя жизнь. Владимир Путин, я показал вам места, с которыми связано для меня все. Эти места, наверное, и называются Родиной. У нас, у украинцев, у киевлян, есть родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы. Хотите ли вы бомбардировать Киев и другие города Украины, хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть. Нам это все равно. Мы будем защищать свою родину, потому что родина — это мама, и другой родины ни у кого из нас нет", — сказал он.

Гордон обратился к матерям российских солдат с просьбой повлиять на их сыновей.

"Я хочу обратиться к матерям российских ребят, которые в огромном количестве стоят на границе с Украиной. Мы находимся на своей земле, мы любим свою землю, мы никому не угрожаем, в том числе и России. И мы хотим, чтобы вы поняли: всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать. У нас нет другого выхода — мы будем защищать свое. Если у вас есть возможность, дорогие российские матери, воздействуйте на своих детей, чтобы они не шли к нам. Сделайте это. Помните главное: Путин и его друзья сюда не придут. Рисковать своими жизнями они не будут. Они пошлют ваших детей, как мясо, потому что это для них не впервой. И для их предшественников тоже. Помните о том, что ваши дети в опасности, если они придут на нашу землю забирать у нас нашу родину. Владимир Путин! Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города. Мы у себя дома и никуда отсюда не уйдем", — сказал журналист.

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Также Гордон призвал президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением к нации.

"Владимир Александрович, я надеюсь, что вы сейчас, в это тяжелое время, находитесь на Банковой, где и должен находиться президент Украины. Единственное — нам непонятно, что происходит. Вы не обращаетесь к народу, к нации, со словами, которые бы разъяснили, что делать каждому украинцу в ситуации, когда более 100 тысяч российских солдат сосредоточены вокруг украинской границы. Когда отменяются полеты самолетов, закрыто воздушное пространство. Когда уезжают послы. Когда другие страны эвакуируют своих граждан. Объясните, пожалуйста, украинцам, что нам делать. Когда будут раздавать оружие, если это нужно, где каждый должен занять позицию в час Х. Выступите, пожалуйста, с обращением к нации, потому что пока вас не видно и не слышно. У нас сегодня должен быть сильный президент, который понимает, что нужно делать не только ему, но и каждому из нас. Мы ждем!" — сказал Гордон.

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Угроза вторжения России

Россия стянула войска численностью более 100 тысяч к границе Украины. Она начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под предлогом защиты этого населения вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".

Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

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