"Мы не оставим Украину": мощное заявление вице-канцлера Германии

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что озабочен ростом напряженности у границ Украины.
"Мы можем оказаться на грани войны в Европе. С большими армиями танков лицом друг к другу. Это абсолютно угнетает и угрожает", — цитирует Хабека Spiegel.
По его словам, очень хорошо, что канцлер Олаф Шольц едет в Киев в понедельник.
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"Знаки имеют значение. Мы не оставим Украину в одиночестве. Через множество разговоров можно попытаться построить мост, который не обязательно виден в данный момент", — отметил Хабек.
Визит Олафа Шольца
14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев, а после этого поедет в Москву. Шольц надеется обсудить с Зеленским и Путиным способы достижения прогресса в выполнении минских мирных соглашений, направленных на прекращение сепаратистского конфликта на востоке Украины.
Ожидается, что по итогам переговоров Германия может согласиться на финансовую помощь Украине, о чем украинская сторона просила ранее.
Немецкий канцлер также сообщит Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину.
Угроза нападения на Украину
- Россия стянула войска численностью более 100 тысяч к границе Украины. Она начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу этого видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.