Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ми будемо вбивати": Гордон налякав Путіна і звернувся до Зеленського

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 23:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналіст попередив росіян про опір України
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Журналіст Дмитро Гордон записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна та російських матерей з приводу ймовірної війни.

Спочатку він зняв місця, які пов'язані з його життям — де він народився і куди переїжджала з часом його сім'я. Він розповів господареві Кремля, в якій прекрасній Україні народився і виріс, і закликав його не руйнувати цей світ.

Реклама

"У Києві дуже багато атмосферних красивих місць, з якими пов'язане моє життя. Володимире Путін, я показав вам місця, з якими пов'язано для мене все. Ці місця, мабуть, і звуться Батьківщиною. У нас, в українців, у киян є Батьківщина. І нам байдуже, які у вас на неї плани… Чи бажаєте ви бомбардувати Київ та інші міста України, чи хочете ви зайти сюди в результаті наземної операції, щоб сіяти тут смерть. Нам це все одно. Ми захищатимемо свою батьківщину, тому що батьківщина – це мама, й іншої батьківщини ні в кого з нас немає", — сказав він.

Гордон звернувся до матерів російських солдатів із проханням вплинути на їхніх синів.

"Я хочу звернутися до матерів російських хлопців, які у величезній кількості стоять на кордоні з Україною. Ми знаходимося на своїй землі, ми любимо свою землю, ми нікому не загрожуємо, зокрема й Росії. І ми хочемо, щоб ви зрозуміли: всіх, хто переступить українську землю, ми вбиватимемо.У нас немає іншого виходу — ми захищатимемо своє.Якщо у вас є можливість, дорогі російські матері, впливайте на своїх дітей, щоб вони не йшли до нас. Зробіть це. Пам'ятайте головне: Путін і його друзі сюди не прийдуть. Ризикувати своїм життям вони не будуть. Вони пошлють ваших дітей, як м'ясо, тому що це для них не вперше. І для їх попередників теж. Пам'ятайте, що ваші діти в небезпеці, якщо вони прийдуть на нашу землю забирати в нас нашу батьківщину. Володимире Путін! Ми нікому не віддамо Київ та інші українські міста. Ми в себе вдома і нікуди звідси не підемо", — сказав журналіст.

Реклама

Також Гордон закликав президента України Володимира Зеленського звернутися до нації.

"Володимире Олександровичу, я сподіваюся, що ви зараз, у цей тяжкий час, знаходитесь на Банковій, де і має бути президент України. Єдине — нам незрозуміло, що відбувається. Ви не звертаєтесь до народу, до нації, зі словами, які б роз'яснили, що робити кожному українцю в ситуації, коли понад 100 тисяч російських солдатів зосереджені навколо українського кордону. Коли скасовуються польоти літаків, закрито повітряний простір. Коли їдуть посли. Коли інші країни евакуюють своїх громадян. Поясніть, будь ласка, українцям, що нам робити. Коли будуть роздавати зброю, якщо це потрібно, де кожен має зайняти позицію в годину Х. Виступіть, будь ласка, зі зверненням до нації, бо поки що вас не видно і не чути. У нас сьогодні має бути сильний президент, який розуміє, що треба робити не лише йому, а й кожному з нас. Ми чекаємо!" — сказав Гордон.

Реклама

Загроза вторгнення Росії

Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомило з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та під приводом захисту цього населення вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому главарі бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію .

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Особливий статус Донбасу: як його бачать Україна й Росія та чи буде знайдено компроміс Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив? Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.03

Російський рубль (₽)

0.3728

Євро (€)

31.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

241 641

захворіло за тиждень в Україні

+0.02%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти