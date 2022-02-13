"Ми не залишимо Україну": потужна заява віцеканцлера Німеччини

Роберт Габек побоюється великої війни у Європі

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що його тривожить зростання напруженості біля кордонів України.

"Ми можемо опинитися на межі війни в Європі. З великими арміями танків обличчям один до одного. Це абсолютно гнітить і загрожує", – цитує Габека Spiegel.

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За його словами, дуже добре, що канцлер Олаф Шольц їде в Київ у понеділок.

"Знаки мають значення. Ми не залишимо Україну на самоті. Через численні розмови можна спробувати побудувати міст, який не обов'язково видно зараз", – зазначив Габек.

Візит Олафа Шольца

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Київ, а після цього поїде до Москви. Шольц сподівається обговорити із Зеленським та Путіним способи досягнення прогресу у виконанні мінських мирних угод, спрямованих на припинення сепаратистського конфлікту на сході України.

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Очікується, що за підсумками переговорів Німеччина може погодитись на фінансову допомогу Україні, про що українська сторона просила раніше.

Німецький канцлер також повідомить Володимирові Путіну, що Росія зіткнеться з "тяжкими наслідками", якщо нападе на Україну.

Загроза нападу на Україну