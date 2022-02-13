"Ми не залишимо Україну": потужна заява віцеканцлера Німеччини

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що його тривожить зростання напруженості біля кордонів України.
"Ми можемо опинитися на межі війни в Європі. З великими арміями танків обличчям один до одного. Це абсолютно гнітить і загрожує", – цитує Габека Spiegel.
За його словами, дуже добре, що канцлер Олаф Шольц їде в Київ у понеділок.
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"Знаки мають значення. Ми не залишимо Україну на самоті. Через численні розмови можна спробувати побудувати міст, який не обов'язково видно зараз", – зазначив Габек.
Візит Олафа Шольца
14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Київ, а після цього поїде до Москви. Шольц сподівається обговорити із Зеленським та Путіним способи досягнення прогресу у виконанні мінських мирних угод, спрямованих на припинення сепаратистського конфлікту на сході України.
Очікується, що за підсумками переговорів Німеччина може погодитись на фінансову допомогу Україні, про що українська сторона просила раніше.
Німецький канцлер також повідомить Володимирові Путіну, що Росія зіткнеться з "тяжкими наслідками", якщо нападе на Україну.
Загроза нападу на Україну
- Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
- Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.
- Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.