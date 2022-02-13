Шольц їде до Путіна із серйозним попередженням щодо України — ЗМІ

Німецький канцлер обговорить способи деескалації з президентами України та Росії

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок вирушить до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок – до Москви, щоб зустрітися президентом РФ Володимиром Путіним, продовжуючи дипломатичні зусилля задля ослаблення напруженості.

Німецький лідер повідомить Путіну, що Росія зіткнеться з "тяжкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від обговорень, передає Reuters, посилаючись на джерело в уряді.

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"Канцлер ясно дасть зрозуміти, що будь-який напад на Україну матиме тяжкі наслідки... і що не слід недооцінювати єдність між Європейським Союзом, США та Великою Британією. Шольц скаже Путіну, що нарощування військ може тлумачитися лише як загроза", – сказало джерело в уряді Німеччини.

За словами чиновника, ситуація вже сама собою дестабілізує і може вийти з-під контролю.

Шольц сподівається обговорити із Зеленським та Путіним способи досягнення прогресу у виконанні мінських мирних угод, спрямованих на припинення сепаратистського конфлікту на сході України.

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"Це не вперше, коли про це говорять з Путіним, і не востаннє", – сказало джерело.

Загроза вторгнення Росії

Росія зосередила війська на кордонах України. Наразі там перебуває понад 100 тисяч військових. Крім того, російські війська беруть участь у спільних навчаннях у Білорусі, що спричиняє побоювання нападу з півночі.

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

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Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Зокрема, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

Росія розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

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