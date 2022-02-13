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Шольц едет к Путину с серьезным предупреждением по Украине — СМИ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 февраля, 17:10
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Немецкий канцлер обсудит способы дэскалации с президентами Украины и России
Владимир Путин, Олаф Шольц
Владимир Путин, Олаф Шольц / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник отправится в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник — в Москву, чтобы встретиться президентом РФ Владимиром Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности.

Немецкий лидер сообщит Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от обсуждений, сообщает Reuters со ссылкой источник в правительстве

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"Канцлер ясно даст понять, что любое нападение на Украину будет иметь тяжелые последствия... и что не следует недооценивать единство между Европейским союзом, США и Великобританией. Шольц скажет Путину, что наращивание войск может истолковываться только как угроза", — сказал источник в правительстве Германии.

По словам чиновника, ситуация сама по себе уже является дестабилизирующей ситуацией, которая может выйти из-под контроля.

Шольц надеется обсудить с Зеленским и Путиным способы достижения прогресса в выполнении Минских мирных соглашений, направленных на прекращение сепаратистского конфликта на востоке Украины.

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"Это не первый раз, когда об этом говорят с Путиным, и не последний", — сказал источник.

Угроза вторжения России

Россия сосредоточила войска на границах Украины. Сейчас там находится более 100 тысяч военных. Кроме того, российские войска участвуют в совместных учениях в Беларуси, что вызывает опасения об угрозе нападения с севера.

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

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Также американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.

Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.

Россия начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

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