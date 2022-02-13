Ответ будет быстрым! Байден дал обещание Зеленскому

Президенты США и Украины отчитались о переговорах

Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону / Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент США ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

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Два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины, отметили в Белом доме.

Также о состоявшемся разговоре сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности позже", — написал он в Twitter.

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