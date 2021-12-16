Министр Чернышов на спецномерах и с мигалками ездит к миллиардеру – СМИ

Чернышов был замечен за нарушением ПДД

Чернышов использует спецномера и проблесковые маячки. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов использует номера прикрытия и спецсигналы при движении по дорогам Киева, несмотря на то что он не входит в список лиц, которым разрешено использовать оперативные номера.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

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Автомобиль Volkswagen охраны министра оборудован проблесковыми маяками. Но номерных знаков машины нет в базе полиции, а это значит, что Чернышову по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки – "номера прикрытия". У самого министра – Mercedes.

Mercedes Чернышова. Фото: скриншот

Также журналисты заметили, как авто охраны Чернышова ехало с включенными проблесковыми маяками, применяло звуковой спецсигнал, останавливало встречный поток машин и, вопреки правилам, поворачивало в сторону офиса миллиардера и народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича.

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Охрана Чернышова. Фото: скриншот

Журналисты обратилась к министру Чернышову с вопросами, на каких основаниях авто его сопровождения использует спецсредства и имеет оперативные номерные знаки, но на момент публикации он не ответил.

Связь с Зеленским

По информации источников УП в политических кругах, супруга президента Владимира Зеленского дружит с супругой Алексея Чернышова.

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Чернышов единственный из членов Кабинета министров посещал в этом году празднование дня рождения президента Зеленского и приезжал в государственную резиденцию в Карпатах в день рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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