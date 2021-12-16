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Міністр Чернишов на спецномерах та з мигалками їздить до мільярдера – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
16 грудня, 10:03
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Чернишов був помічений за порушенням правил дорожнього руху
Чернишов використовує спецномери та проблискові маячки. Фото: колаж "Сьогодні"
Чернишов використовує спецномери та проблискові маячки. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов використовує номери прикриття та спецсигнали під час пересування дорогами Києва, незважаючи на те, що він не входить до списку осіб, яким дозволено використовувати оперативні номери.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

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Автомобіль Volkswagen охорони міністра обладнаний проблисковими маяками. Але номерних знаків машини немає в базі поліції, а це означає, що Чернишову з невідомих причин можна використовувати оперативні номерні знаки – "номери прикриття". У самого міністра – Mercedes.

Мерседес Чернишова. Фото: скріншот
Мерседес Чернишова. Фото: скріншот

Також журналісти помітили, як авто охорони Чернишова їхало з увімкненими проблисковими маяками, застосовувало звуковий спецсигнал, зупиняло зустрічний потік машин і всупереч правилам повертало у бік офісу мільярдера та народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ігоря Абрамовича.

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Охорона Чернишова. Фото: скріншот
Охорона Чернишова. Фото: скріншот

Журналісти звернулися до міністра Чернишова з питаннями, на яких підставах авто його супроводження використовує спецзасоби та має оперативні номерні знаки, але на момент публікації він не відповів.

Зв'язок із Зеленським

За інформацією джерел УП у політичних колах, дружина президента Володимира Зеленського товаришує з дружиною Олексія Чернишова.

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Чернишов єдиний із членів Кабінету Міністрів відвідував цього року святкування дня народження президента Зеленського і приїжджав до державної резиденції в Карпатах у день народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Скандал з Гогілашвілі

  • Олексій Чернишов не єдиний представник влади, який порушує правила дорожнього руху та їздить на авто з номерними знаками прикриття. Нагадаємо, 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області неподалік лінії зіткнення вже ексзаступник глави МВС Олександр Гогілашвілі відмовився підкорятися вимогам чергового поліцейського. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські й вирішили перевірити документи.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал – зажадав звільнення Гогілашвілі з державної посади.

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