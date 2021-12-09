Що приховують Зеленський та Єрмак: журналісти показали таємних гостей на держдачі

Прильоти та відльоти двох приватних літаків співпали за часом, коли до Києва вирушали гелікоптери з Зеленським та Єрмаком

Журналісти розповіли про таємних "гостей" на дні народження Єрмака в резиденції Синьогора. Фото: колаж "Сьогодні"

У день народження голови Офісу президента України Андрія Єрмака до Івано-Франківська приватним літаком прилетів підприємець Карл Контрус, який має бізнес в Україні, Росії та Австрії. А також співвласник студії "Квартал 95", товариш президента Володимира Зеленського та Єрмака Тимур Міндіч.

Про це йдеться у другій частині розслідування журналіста "Української Правди" Михайла Ткача, оприлюдненому на YouTube.

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Що відомо про гостей?

За даними розслідувачів, Карл Контрус – один із власників заводу Трансмаш у Дніпрі, який виробляє та ремонтує залізничну техніку, і є засновником російського ТОВ "ППМТ" аналогічного виду діяльності. Він прилетів до Івано-Франківська з австрійського міста Грац.

Карл Контрус. Фото: скріншот

Після прильоту Контрус сів у автомобіль компанії "Заваллівський графіт".

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Фото: скріншот

Фото: скріншот

Назад з Івано-Франківська до Австрії він полетів через кілька годин після того, як із держрезиденції "Синьогора" до Києва відлетіли президент Володимир Зеленський та Андрій Єрмак.

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Того ж дня з Києва до Івано-Франківська прилетів пов'язаний зі структурами бізнесмена Ігоря Коломойського літак, на якому, за даними журналіста, перебував із сім'єю бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал 95", товариш Зеленського та Єрмака Тимур Міндіч з родиною.

Тимур Міндіч. Фото: з відкритих джерел

Журналісти заявляють, що 22 листопада бачили на території держрезиденції мікроавтобус. За їхніми даними, це єдине авто на приватних номерах, яке вони змогли зафіксувати. Прибувши в аеропорт, Міндіч із сім'єю попрямував у чартер.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Що говорив Зеленський?

Під час пресмарафону президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування журналістів про відзначення ювілею глави офісу президента Андрія Єрмака у державній резиденції Синегора.

Зокрема, Зеленський відповів на питання щодо використання гелікоптерів ДСНС для польоту на святкування Дня народження Єрмака. Він визнав, що справді був у Гуті, полетів відпочити із сім'єю, але Єрмак був із ним. Однак при цьому президент так і не розповів, чи святкували там день народження голови його Офісу.

Президент додав, що має право їхати туди, куди він хоче, і він полетів із сім'єю туди після роботи у п'ятницю ввечері: "Чи я був у Синьогорі? Так. Чи відзначав я День народження Єрмаку? Він був зі мною, так".

Як заявив президент, президентський гелікоптер зламався, тому йому запропонували використати гелікоптер ДСНС, і йому сказали, що так можна. Проте безпосередньо, чи було у Гуті свято на честь Дня народження Єрмака, президент так і не відповів.

За словами Зеленського, у Карпатах із ними був лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Журналісти направили до ОПУ запит про присутність у держрезиденції бізнесменів Контруса та Міндіча, проте в Офісі президента відмовилися відповісти на це запитання.

Що відомо про розслідування журналістів

Згідно з розслідуванням "Української правди" Єрмак відсвяткував своє 50-річчя в державній резиденції в селищі Гута Івано-Франківської області. Для перевезення гостей, стверджують журналісти, були задіяні гелікоптери ДСНС.

У розслідуванні сказано: 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що стосується групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Водночас офіційної інформації про те, були на борту Зеленський і Єрмак чи ні – нема. Згідно з розслідуванням, святкування тривало чотири дні.

В Офісі Президента інформацію про чотириденне святкування ювілею Андрія Єрмака спростували. Пресслужба ОП повідомила, що День народження він святкував з батьками.

Водночас в ОП стверджують, що запит про святкування Дня народження політика отримали у день виходу репортажу журналістів – 24 листопада.

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