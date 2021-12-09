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Что скрывают Зеленский и Ермак: журналисты показали тайных гостей на госдаче

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
9 декабря, 09:05
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Прилеты и отлеты двух частных самолетов совпали по времени с тем, когда в Киев отправлялись вертолеты с Зеленским и Ермаком
Журналисты рассказали о тайных "гостях" на дне рождения Ермака в резиденции Синегора. Фото: коллаж "Сегодня"
Журналисты рассказали о тайных "гостях" на дне рождения Ермака в резиденции Синегора. Фото: коллаж "Сегодня"

В день рождения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Ивано-Франковск частным самолетом прилетел предприниматель Карл Контрус, имеющий бизнес в Украине, России и Австрии. А также совладелец студии "Квартал 95", товарищ президента Владимиора Зеленского и Ермака Тимур Миндич.

Об этом говорится во второй части расследовании журналиста "Украинской Правды" Михаила Ткача, обнародованном на YouTube.

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Что известно о гостях?

По данным расследователей, Карл Контрус – один из владельцев завода Трансмаш в Днепре, производящий и ремонтирующий железнодорожную технику, и является основателем российского ООО "ППМТ" аналогичного вида деятельности. Он прилетел в Ивано-Франковск из австрийского города Грац.

Карл Контрус. Фото: скриншот
Карл Контрус. Фото: скриншот

После прилета Контрус сел в автомобиль компании "Заваловский графит".

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Обратно из Ивано-Франковска в Австрию он полетел через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев улетели президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак.

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В тот же день из Киева в Ивано-Франковск прилетел связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет, на котором, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич с семьей.

Тимур Миндич. Фото: из открытых источников
Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Журналисты заявляют, что 22 ноября видели на территории госрезиденции его микроавтобус. По их данным, это единственное авто на частных номерах, которое они смогли зафиксировать. Прибыв в аэропорт, Миндич с семьей направился в чартер.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Что говорил Зеленский?

Во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский прокомментировал расследование журналистов о праздновании юбилея главы офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции Синегора.

В частности, Зеленский ответил на вопрос касательно использования вертолетов ГСЧС для полета на празднование Дня рождения Ермака. Он признал, что действительно был в Гуте, полетел отдохнуть с семьей, но Ермак был с ним. Однако при этом президент напрямую так и не рассказал, праздновали ли там день рождения главы его Офиса.

Президент добавил, что имеет право ехать туда, куда он хочет, и он полетел с семьей туда после работы в пятницу вечером: "Был ли я в Синегоре? Да. Отмечал ли я День рождения Ермака? Он был со мной, да".

Как заявил президент, президентский вертолет сломался, поэтому ему предложили использовать вертолет ГСЧС, и ему сказали, что так можно. Однако напрямую, был ли в Гуте праздник в честь Дня рождения Ермака, президент так и не ответил.

По словам Зеленского, в Карпатах с ними был только министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Журналисты направили в ОПУ запрос о присутствии в госрезиденции бизнесменов Контруса и Миндича, однако в Офисе президента отказались ответить на этот вопрос.

Что известно о расследовании журналистов

  • Согласно расследованию "Украинской правды", Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области. Для перевозки гостей, утверждают журналисты, были задействованы вертолеты ГСЧС.
  • В расследовании говорится: 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. В то же время официальной информации о том, были на борту Зеленский и Ермак – нет. Согласно расследованию, празднование длилось четыре дня.
  • В Офисе Президента информацию о четырехдневном праздновании юбилея Андрея Ермака опровергли. Пресс-служба ОП сообщила, что День рождения он праздновал с родителями.
  • В то же время в ОП утверждают, что запрос о праздновании Дня рождения политика получили в день выхода репортажа журналистов – 24 ноября.

Также читайте материал о том, как на Банковой пытаются надавить на журналистов.

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