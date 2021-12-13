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Меркель блокировала продажу Украине оружия – что не получила наша армия

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 декабря, 23:56
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Украина заплатила США и Литве за современное вооружение, но Германия не дала его поставить
Украина ждет американское вооружение / Коллаж "Сегодня"
Украина ждет американское вооружение / Коллаж "Сегодня"

Уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО.

Об этом написало немецкое издание Bild.

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Трещина в отношениях

"Вчера новый министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в нанесении ущерба Украине не только путем строительства "Северного потока – 2", но и блокированием закупки систем вооружения для защиты страны. Системы вооружения, за которые страна уже заплатила, но которые до сих пор не получили под давлением Германии. Исследования BILD подтверждают это утверждение. В соответствии с этим с мая 2021 года Германия использовала механизм внутри НАТО, чтобы помешать другим членам альянса продавать оружие Украине для ее защиты", – сказано в статье.

Согласно информации BILD, вето ФРГ не дало поставить на вооружение армии Украины:

  • 90 противотанковых ружей Barrett M82 из США
  • 20 противодроновых ружей EDM4S-UA из Литвы.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через "Агентство поддержки и закупок НАТО" (NSPA) и ожидала доставки.

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