Меркель блокувала продаж Україні зброї – що не отримала наша армія

Збираючись йти з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння в Україну через НАТО.
Про це написало німецьке видання Bild.
Тріщина у відносинах
"Учора новий міністр оборони України Олексій Рєзніков звинуватив Німеччину у завданні збитків Україні не лише шляхом будівництва "Північного потоку – 2", а й блокуванням закупівлі систем озброєння для захисту країни. Системи озброєння, за які країна вже заплатила, але досі не отримали під тиском Німеччини. Дослідження BILD підтверджують це. Відповідно, з травня 2021 року Німеччина використовувала механізм усередині НАТО, щоб завадити іншим членам альянсу продавати зброю Україні для її захисту", – сказано у статті.
Далі по темі
Згідно з інформацією BILD, вето ФРН не дало поставити на озброєння армії України:
- 90 протитанкових рушниць Barrett M82 зі США
- 20 протидронових рушниць EDM4S-UA з Литви.
Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через "Агентство підтримки та закупівель НАТО" (NSPA) та чекала на доставку.
Ситуація
- Днями міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Німеччина заблокувала постачання озброєння нашій країні, і назвав це дуже несправедливим на тлі російської загрози
- У листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, чи варто очікувати зміни такої позиції від Німеччини після зміни канцлера.
- В попередньому уряді Німеччини вважали, що конфлікт на Донбасі треба вирішити лише політичним шляхом. Щоправда, тоді на кордонах із Україною не стояли багатотисячні війська Росії.