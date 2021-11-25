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"Не видим препятствий": Кулеба рассказал, даст ли Германия оружие Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 ноября, 14:06
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Глава МИД оценил договоренности новой власти Германии по Украине
Кулеба рассказал об ожиданиях Украины касательно нового правительства Германии. Фото: коллаж "Сегодня"
Кулеба рассказал об ожиданиях Украины касательно нового правительства Германии. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о перспективах сотрудничества Украины с новым немецким правительством. Он отметил, что положительно оценивает части коалиционного соглашения, посвященные Украине и России.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга.

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Он подчеркнул, что не ожидает никаких радикальных изменений или корректировки в немецкой внешней политике по отношению к Украине.

"И собственно коалиционное соглашение это подтверждает. Там написано, что Германия будет поддерживать территориальную целостность Украины. Там написано — и это очень важно, и мы очень много работали с немецкими партнерами над этим — что в тексте коалиционного соглашения подтвердилась поддержка европейских стремлений Украины", — рассказал глава МИД.

Он также отметил, что пока рано комментировать сотрудничество с будущим главой немецкого внешнеполитического ведомства.

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"Что касается нового министра, то пока есть только сообщения СМИ. Думаю, пока рано комментировать, как сложатся отношения. Но если это будет Анналена Бербок, то у нас с ней уже был контакт, мы с ней общались еще в ее статусе на должность кандидата канцлера до выборов. Я буду рад продолжить общение и отношения либо с ней, либо с любым другим главой немецкого министерства иностранных дел", – добавил Кулеба.

Кроме того, глава МИД рассказал о планах снова поднять вопрос о возможном предоставлении Украине военной помощи со стороны Германии.

"Что касается оружия, наша позиция остается неизменной, мы не видим препятствий для снабжения оружием и укрепления обороноспособности Украины из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым германским правительством и об этом", – сказал Кулеба.

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Германия не дает оружие Украине

При Ангеле Меркель (экс-канцлер) Германия не поддерживала Украину поставками оружия, а только лишь делала ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в "нормандском формате".

Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас объяснял нежелание поставлять оружие в Украину тем, что Германия является посредником в конфликте. Он говорил, что если бы Берлин поставлял Киеву оружие, то это повлияло бы на отношение России к ФРГ, как к стране-посреднику в переговорах по Донбассу.

А посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что Германия не дает Украине оружие, так как немцы считают Восточную Европу "особой частью мира", где немецкого оружия и солдат быть не должно. По ее словам, вопрос об оружии для Украины очень сложен для Германии. Чтобы изменить мнение по нему, нужно найти большинство в Бундестаге. Поэтому при новом правительстве, возможно, что-то изменится и в этом вопросе.

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