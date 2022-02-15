Макрон попросил Путина не признавать "Л/ДНР"

Президент России пока усыпил бдительность Парижа

Президент Франции надеется, что его услышат в Кремле / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой "не признавать независимость" так называемых "Л/ДНР". Такой была реакция официального Парижа на решение Госдумы по вопросу направления президенту России предложения о необходимости признания "Л/ДНР".

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

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Реакция Франции

"Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы", — заявил представитель Елисейского дворца.

Также он добавил, что Путин объяснил французскому коллеге, что он не одобрил инициативу российского парламента.

"Президент России сказал, что это парламентская инициатива, которую он не одобрил", — добавил представитель Елисейского дворца.

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