Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

"Будет политическая катастрофа": как мир отреагировал на попытку признать "Л/ДНР"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 18:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Западе считают, что это — вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины
Госдума нарушает международные нормы и законы / Коллаж "Сегодня"
Госдума нарушает международные нормы и законы / Коллаж "Сегодня"

Мировое сообщество оказалось не в восторге от инициативы полностью подконтрольного Кремлю парламента России инициировать признание независимости сепаратистских образований "Л/ДНР". И только президент РФ Владимир Путин считает, что раз этого хочет русский народ, этот вопрос может быть на повестке дня.

Редакция "Сегодня" собрала реакцию на голосование в Госдуме.

Реклама

НАТО

"Если это произойдет, это снова будет вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, поскольку нет сомнений, что Донецк и Луганск – это часть Украины в пределах международно признанных границ. Поэтому такое признание будет нарушением международного права", — заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов Альянса.

Также генеральный секретарь Альянса отметил, что это станет нарушением Минских договоренностей: "Это усложнит нахождение политического решения на основе Минских договоренностей. НАТО и я поддерживаем усилия Франции и Германии в рамках "нормандского формата" по поиску политического решения... И признание этих двух территорий своего рода независимыми образованиями также полностью подорвет эти усилия и нарушит Минские договоренности".

ЕС

Во время совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем немецкий политик отметил: "Если Россия признает "ЛНР" и "ДНР", то это будет нарушением Минских соглашений, а их все должны придерживаться. Это будет политической катастрофой".

Реклама

"ЕС решительно осуждает решение Государственной думы России обратиться к президенту Путину с призывом признать неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей независимыми образованиями. Это признание было бы явным нарушением Минских соглашений. Поддержка и приверженность ЕС независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается непоколебимой", – написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель-и-Фонтельес.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что произошедшее в Госдуме является открытой эскалацией с российской стороны. "Призыв Государственной думы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение со стороны Кремля должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями", – написал Ландсбергис в твиттере.

США

"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, обязывающих подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", – поддержало Киев посольство США в Украине.

Реклама

Что произошло

  • 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Такое предложение инициировала еще в январе КПРФ. Российские коммунисты, которые обычно ничего в стране не решают, считают, что такая мера помогла бы защитить жителей самопровозглашенных республик от "геноцида".
  • 14 февраля провластная "Единая Россия" предложила перед обращением к президенту провести консультации с МИДом. "Сам текст обращения один, но есть два способа его рассмотрения — напрямую президенту или согласовать с МИДом сначала", — пояснили в Госдуме.
  • Признание Россией т.н. "Л/ДНР" будет означать сознательный выход России из Минских договоренностей. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Большой террор или кадровый голод оккупантов из РФ": насколько реальны сценарии захвата Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.54

Российский рубль (₽)

0.3737

Евро (€)

32.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

230 627

заболело за неделю в Украине

-6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять