Ляшко: Украина накануне больших потрясений

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что признание Москвой сепаратистских образований "Л/ДНР" будет означать прекращение существования Минских соглашений и аннексию Россией еще части территорий Украины.
Об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке.
Мнение
"Признание Кремлем "Л/ДНР" – это денонсация Минских соглашений и аннексия наших территорий. Введение российских войск на оккупированные территории Донбасса для "защиты соотечественников" – это легализация восьмилетней русской оккупации. Путин, как Гитлер, с упрямством самоубийцы толкает Россию на войну. Украина, Европа и мир накануне больших потрясений. У нас, украинцев, нет другого пути – бороться за свою независимость и свое будущее. Боже, храни и помоги Украине!", – написал Ляшко.
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- Ранее лидер "Радикальной партии" отметил, что решение Госдумы РФ о рекомендации Путину признать т. н. "Л/ДНР" приведет к эскалации ситуации вокруг Украины.
- Он также потребовал отставки посла Украины в Великобритании господина Пристайко, который высказал предложение не идти в НАТО.