Ляшко: Пристайко должен уйти в отставку после слов о НАТО

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко удивлен заявлением посла Украины в Великобритании о том, что Украина может отказаться от НАТО ради мира с Россией. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, такие заявление играют на руку Москве.
"Украинский посол в Британии господин Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией. Это именно то, к чему стремится Путин, угрожая нам войной – отказу украинцев от права самостоятельно определять свою судьбу. Удовлетворить требования Путина – это новый Мюнхенский заговор: войны не избежим и позор не смоем. Заявления Пристайко противоречат Конституции и законам Украины, поэтому он должен подать в отставку с должности посла", – написал Ляшко.