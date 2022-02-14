Ляшко: Пристайко должен уйти в отставку после слов о НАТО

Заявления посла противоречат Конституции и законам Украины, напомнил политик

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко удивлен заявлением посла Украины в Великобритании о том, что Украина может отказаться от НАТО ради мира с Россией. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, такие заявление играют на руку Москве.