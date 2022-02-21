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Ляшко: Україна напередоді великих потрясінь

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21 лютого, 18:44
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Визнання Москвою "Л/ДНР" означатиме припинення існування Мінських угод
/ Фото: Сьогодні

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вважає, що визнання Москвою сепаратистських утворень "Л/ДНР" означатиме припинення існування Мінських угод та анексію Росією ще частини територій України.

Про це політик написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Думка

"Визнання Кремлем "л/днр" – це денонсація Мінських угод і анексія наших територій. Введення російських військ на окуповані території Донбасу для "защиты соотечественников" – це легалізація 8-річної російської окупації. Путін, як Гітлер, із впертістю самогубці штовхає Росію на війну. Україна, Європа і світ напередодні великих потрясінь. У нас, українців, немає іншого шляху – боротися за свою незалежність і своє майбутнє. Боже, бережи і допоможи Україні!", – написав Ляшко.

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