Ляшко про рішення Держдуми РФ: Рівень загрози різко зростає

Світ зобов'язаний зупинити нового "собирателя земель" – заявив політик

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що сьогоднішнє рішення Держдуми РФ про рекомендацію Путіну визнати так звані "Л/ДНР" призведе до ескалації ситуації навколо України. Про це він написав у Facebook.

За його словами, визнання незалежності терористичних організацій є демонстративними територіальними претензіями Кремля до України.