Ляшко о решении Госдумы РФ: Уровень угрозы резко возрастает

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что сегодняшнее решение Госдумы РФ о рекомендации Путину признать т.н. "Л/ДНР" приведет к эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, признание независимости террористических организаций – это демонстративные территориальные претензии Кремля к Украине.
"Как и раздача российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Поэтому расслабляться и радоваться "отводу" российских войск от нашей границы абсолютно неуместно. Напротив, после сегодняшнего решения росДумы уровень эскалации и угроз резко растет. Мы можем противопоставить этому наше единство, силу и международную солидарность. Мир обязан остановить нового "собирателя земель", – написал Ляшко.