Кулеба рассказал, сколько войск РФ готовы вторгнуться в Украину

Представители российских властей отказываются объяснить свои действия и передвижение военных

Кулеба назвал количество российских военных на границе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия разместила многочисленную военную силу в регионах, находящихся вблизи нашей границы. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.

"На границе сконцентрированы танки, артиллерия, системы радиоэлектронной борьбы, воздушные и военно-морские силы", – сказал министр.

Он отметил, что российская сторона сконцентрировала более сорока батальонных тактических групп, составляющих 115 тысяч российских военных на украинском направлении, включая силы, присутствующие на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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Также Кулеба рассказал, что представители российских властей отказываются объяснить свои действия и передвижения военных таким образом, чтобы это вызвало доверие к их словам.

В начале ноября американские СМИ сообщили, что российские войска снова начинают накапливаться у границ Украины, что вызывает обеспокоенность чиновников в США и Европе.

Накануне Кулеба прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России на наши территории. По его словам, чтобы понять логику происходящего, недостаточно учитывать только ситуацию на границе, а нужно смотреть на общую картину.

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Войска на границе с Украиной

После российско-белорусских учений "Запад" подразделения армии РФ не вернулись в места постоянной дислокации, а остались в приграничных с Украиной районах.

Кроме того, количество войск и военной техники, которые Россия стягивает к границе с Украиной, увеличивается.

Россия подступает