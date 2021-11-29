Кулеба рассказал, сколько войск РФ готовы вторгнуться в Украину

Россия разместила многочисленную военную силу в регионах, находящихся вблизи нашей границы. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.
"На границе сконцентрированы танки, артиллерия, системы радиоэлектронной борьбы, воздушные и военно-морские силы", – сказал министр.
Он отметил, что российская сторона сконцентрировала более сорока батальонных тактических групп, составляющих 115 тысяч российских военных на украинском направлении, включая силы, присутствующие на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Также Кулеба рассказал, что представители российских властей отказываются объяснить свои действия и передвижения военных таким образом, чтобы это вызвало доверие к их словам.
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В начале ноября американские СМИ сообщили, что российские войска снова начинают накапливаться у границ Украины, что вызывает обеспокоенность чиновников в США и Европе.
Накануне Кулеба прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России на наши территории. По его словам, чтобы понять логику происходящего, недостаточно учитывать только ситуацию на границе, а нужно смотреть на общую картину.
Войска на границе с Украиной
После российско-белорусских учений "Запад" подразделения армии РФ не вернулись в места постоянной дислокации, а остались в приграничных с Украиной районах.
Кроме того, количество войск и военной техники, которые Россия стягивает к границе с Украиной, увеличивается.
Россия подступает
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
- Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.