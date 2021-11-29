Кулеба розповів, скільки військ РФ готові вторгнутися в Україну

Росія розмістила численну військову силу у регіонах, що знаходяться поблизу нашого кордону. Про це розповів Дмитро Кулеба. онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ.
"На кордоні сконцентровані танки, артилерія, системи радіоелектронної боротьби, повітряні та військово-морські сили", – сказав міністр.
Він зазначив, що російська сторона сконцентрувала понад сорок батальйонних тактичних груп, що становлять 115 тисяч російських військових на українському напрямі, включаючи сили, присутні на окупованих територіях Криму та Донбасу.
Також Кулеба розповів, що представники російської влади відмовляються пояснити свої дії та пересування військових таким чином, щоб це викликало довіру до їхніх слів.
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На початку листопада американські ЗМІ повідомили, що російські війська знову починають накопичуватися біля кордонів України, що викликає занепокоєння чиновників у США та Європі.
Напередодні Кулеба прокоментував заяви про можливе нове вторгнення Росії на нашій території. По його словам, щоб зрозуміти логіку того, що відбувається , Недостатньо враховувати тільки ситуацію на кордоні, а потрібно дивитися на загальну картину.
Війська на кордоні з Україною
Після російсько-білоруських навчань "Захід" підрозділи армії РФ не повернулися до місць постійної дислокації, а залишилися у прикордонних з Україною районах.
Крім того, кількість військ та військової техніки, які Росія стягує до кордону з Україною збільшується.
Росія підходить
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що в США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
- Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки , на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.