Кристина Квин объяснила, почему Украина не готова к ЕС и НАТО

Без судебной реформу, которую необходимо начинать уже сейчас, Украина не вступит в ЕС и НАТО. Об этом заявила Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине во время прямого эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Для реализации собственных целей, для вступления в НАТО, для привлечения иностранных инвестиций, вступления в ЕС Украине придется улучшиться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы. Пока мы вас не сдерживаем. Мы, конечно, ожидаем, что Украине придется это сделать для привлечения иностранных инвестиций. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность и комфорт в судебной системе. А когда Американская торговая палата проводит опрос, барьером номер один, который возникает у каждого из опрошенных, включая последний опрос – есть свободное и независимое судопроизводство. Поэтому я считаю, что это очень важно для Украины, для реализации собственных целей", – отметила во время программы Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине.
Ситуация с вступление в ЕС и НАТО
- 21 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна ждет от Европейского Союза четкого сигнала относительно дальнейших европейских перспектив. Для этого решения требуется лишь политическая воля Европейского Союза, без институциональных обязательств.
- 19 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью на телеканале ICTV, почему не поднимал вопрос членства Украины в ЕС даже за закрытой дверью на саммите в октябре.
- 12 октября во время саммита "Украина – ЕС" президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен все же косвенно поднимал вопрос членства. В том числе украинский глава государства пожаловался, что у общества "нет понимая, где финиш этого пути и есть ли он вообще".
- Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 12 октября на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС рассказали, что нужно стране для вступления.
- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.
- А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.
- Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честному разговору, а не только к требованиям проведения реформ.