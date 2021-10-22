Кристина Квин объяснила, почему Украина не готова к ЕС и НАТО

Временный поверенный в делах США в Украине рассказала, что нужно для евроинтеграции

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине считает, что перспективы у Украины есть / Коллаж "Сегодня"

Без судебной реформу, которую необходимо начинать уже сейчас, Украина не вступит в ЕС и НАТО. Об этом заявила Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине во время прямого эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Для реализации собственных целей, для вступления в НАТО, для привлечения иностранных инвестиций, вступления в ЕС Украине придется улучшиться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы. Пока мы вас не сдерживаем. Мы, конечно, ожидаем, что Украине придется это сделать для привлечения иностранных инвестиций. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность и комфорт в судебной системе. А когда Американская торговая палата проводит опрос, барьером номер один, который возникает у каждого из опрошенных, включая последний опрос – есть свободное и независимое судопроизводство. Поэтому я считаю, что это очень важно для Украины, для реализации собственных целей", – отметила во время программы Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине.

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Ситуация с вступление в ЕС и НАТО