"Есть три аргумента": Зеленский получил прямой ответ о членстве Украины в ЕС

В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с руководством Евросоюза

12 октября состоялся саммит Украина – ЕС при участии Мишеля (слева), Зеленского (по центру) и фон дер Ляйен (справа). Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 12 октября на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС рассказали, что нужно стране для вступления в Евросоюз.

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета.



"Я сказал: "Мне кажется, что нашему обществу не хватает понимания, что мы идем одним путем. Где финиш этого пути, и есть ли он? Потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, чтобы финиш был в ближайшее время", – сказал он.



Глава Евросовета добавил, что сегодня участники саммита обсудили сближение Украины и ЕС.



"Мы слышали очень солидные аргументы, высказанные президентом. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", – сказал Мишель.

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В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен озвучила три направления работы.

"Тот факт, что Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты для нас очень важно. Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", – отметила она.

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