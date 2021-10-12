"Есть три аргумента": Зеленский получил прямой ответ о членстве Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 12 октября на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС рассказали, что нужно стране для вступления в Евросоюз.
Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета.
"Я сказал: "Мне кажется, что нашему обществу не хватает понимания, что мы идем одним путем. Где финиш этого пути, и есть ли он? Потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, чтобы финиш был в ближайшее время", – сказал он.
Глава Евросовета добавил, что сегодня участники саммита обсудили сближение Украины и ЕС.
"Мы слышали очень солидные аргументы, высказанные президентом. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", – сказал Мишель.
В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен озвучила три направления работы.
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"Тот факт, что Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты для нас очень важно. Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", – отметила она.
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Перспективы Украины
- Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.
- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.
- А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.
- Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет. При этом он считает, что реформы в Украине можно было бы ускорить для евроинтеграции, если бы был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честному разговору, а не только к требованиям реформ.