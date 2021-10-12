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Зеленский открыл саммит Украина-ЕС в Киеве (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 октября, 09:58
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В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и будет принято совместное заявление
Шарль Мишель (слева), Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Скриншот
Шарль Мишель (слева), Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Скриншот

В Киеве стартовал 23-й саммит Украина-ЕС. Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает ОПУ.

Высокопоставленные чиновники Евросоюза прибыли в Мариинский дворец, где их встретил глава украинского государства. Они успели немного пообщаться перед началом саммита.

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В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом, после чего будет принято совместное заявление. В 11:35 ожидается выход участников переговоров к СМИ.

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