Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Події

"Є три аргументи": Зеленський отримав пряму відповідь про членство України в ЄС

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
12 жовтня, 14:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві відбувся саміт Україна-ЄС. Зеленський зустрівся з керівництвом Євросоюзу
12 жовтня відбувся саміт Україна - ЄС за участю Мішеля (зліва), Зеленського (по центру) та Фон дер Ляйен (праворуч). Фото: president.gov.ua
12 жовтня відбувся саміт Україна - ЄС за участю Мішеля (зліва), Зеленського (по центру) та Фон дер Ляйен (праворуч). Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, глава Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 12 жовтня на пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС розповіли, що потрібно країні для вступу в Євросоюз.

Зеленський зазначив, що обговорював це питання сьогодні з головою Європейської ради.

"Я сказав: "Мені здається, що нашому суспільству не вистачає розуміння, що ми йдемо одним шляхом. Де фініш цього шляху, і чи є він? Тому що ми дуже в це віримо і робимо все на цьому шляху, щоб фініш був найближчим часом", – сказав він.

Глава Євроради додав, що сьогодні учасники саміту обговорили зближення України і ЄС.

"Ми чули дуже солідні аргументи, висловлені президентом. Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС. В останні місяці видно це прискорення, яке дозволяє більше зв'язати наших людей", – сказав Мішель.

Реклама

У свою чергу, Урсула фон дер Ляйєн озвучила три напрямки роботи.

"Той факт, що Україна є суверенною і незалежною, вона здатна визначити власні політичні пріоритети для нас дуже важливо. Є три аргументи. Це реформи, поступова економічна інтеграція і політична асоціація з ЄС. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", – зазначила вона.

Читайте також:

Реклама

Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо" – що це значить

Перспективи України

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.
  • Президент Естонії Керсті Кальюлайд своєю чергою заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов і, мовляв, Україна поки що не підходить під вимоги членства в ЄС.
  • А в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу до ЄС має виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.
  • Експосол США в Україні Джон Гербст говорив, що Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років. При цьому він вважає, що реформи в Україні можна було б прискорити для євроінтеграції, якби був чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства України.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть до ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки до вимог реформ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 жовтня 1991. В автокатастрофі на 53-му році життя трагічно загинув народний депутат України…

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.36

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Короновірус за тиждень

92 229

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти