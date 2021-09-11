"Нам нужен честный ответ": Кулеба назвал причину, почему Украину не берут в ЕС

Глава МИД Украины эмоционально отреагировал на поведение Европейского Союза в отношении нашей страны

Кулеба призвал ЕС к откровенному разговору, а не ходить вокруг да около / Фото: МИД Украины

После заявлений президента Эстонии Кирсти Кальюлайд о долгих перспективах вступления Украины в ЕС, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Брюссель к честному разговору, мол, дело не в реформах, а в политической неготовности Европейского Союза принимать Украину.

Об этом он заявил на форуме YES Brainstorming в Киеве, который организован "Ялтинской европейской стратегией" и Фондом Виктора Пинчука, передает Интерфакс-Украина.

Реклама

Он привел в пример и Северную Македонию, которая не может войти в ЕС – но не из-за проблемы с реформами, а из-за политических вопросов.

"Я не прошу об исключении для Украины, нет. Что я предлагаю, и никогда не жалуюсь, так это признать простой факт, что прием в ЕС – это не только о реформах, и политическое решение стран-членов ЕС принять другую страну членом базируется не только на реформах. Прекратите держать эту страну на крючке реформ. Реформы важны, я сам поддерживаю реформы и делаю все возможное, чтобы помочь этой стране трансформироваться… Но я устал видеть, как другие страны наставляют нас относительно реформ, не говоря правду, что: "Мы не хотим вас в ЕС, потому что мы политически не готовы, а не потому, что вы не готовы в плане реформ", – сказал Кулеба.

Реклама

Он выразил сомнение, что некоторые страны были приняты в ЕС сразу после выполнения всех Копенгагенских критериев, и призвал Брюссель говорить честно.

"Скажите нам правду, мы в точке, когда нам надо знать. Если вы видите нас как возможного члена – это одна стратегия, если нет – у нас будет другая стратегия. Но нам нужен честный разговор с ЕС, честный ответ от ЕС", – сказал глава МИД.

Копенгагенские критерии для членства в ЕС

Для вступления в Евросоюз страна должна соответствовать географическим критериям (находиться на европейском континенте), политическим, экономическим и законодательным, причем на определенном качественном уровне.

Политические – демократия, верховенство права, права человека, уважение и защита прав меньшинств.

Экономические – в широком смысле, требуют, чтобы страны-кандидаты имели функционирующую рыночную экономику и чтобы их производители могли справиться с конкурентным давлением в рамках ЕС.

Законодательные – все потенциальные члены должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права, формировавшимися на протяжении всей истории ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Эстонии Кирсти Кальюлайд заявляла, что Украина сможет выполнить все условия для вступления в ЕС не раньше, чем через 20 лет. А сегодня на форуме YES Brainstorming заявила, что Украины от ЕС в нескольких световых годах.

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский называл сроки вступления Украины в ЕС.

Смотрите в нашем сюжете подробности первого дня форума YES в Киеве: