До ЕС несколько световых лет: президент Эстонии снова "наехала" на Украину

Эстонский лидер уже второй раз за последнее время омрачила европейские перспективы Украины

Кирсти Кальюлайд сделала неприятное для нас заявление. Фото: facebook.com/KerstiKaljulaid

Президент Эстонии Кирсти Кальюлайд после того, как ранее заявляла о 20 годах для вступления Украины в ЕС, на этот раз озвучила еще более мрачные перспективы, мол, нашу страну от Евросоюза отделяет несколько световых лет.

Об этом она заявила на форуме YES Brainstorming в Киеве, который организован "Ялтинской европейской стратегией" и Фондом Виктора Пинчука, передает Европейская правда.

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По ее словам, все прогнозы базируются на предыдущем опыте. Она напомнила, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения (один световой год равен 63 242 годам на Земле).

Она привела в пример неприятный случай с эстонским бизнесом в Украине.

"К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению копенгагенских критериев. Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял) и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций. Поэтому когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", – рассказала Кальюлайд.

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В то же время президент Эстонии очень хочет, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС.

Копенгагенские критерии для членства в ЕС

Географические критерии: страна должна располагаться на Европейском континенте.

Политические критерии: демократия, верховенство права, права человека, уважение и защита прав меньшинств должны быть приоритетом для государства.

Экономические критерии: требуется, чтобы страны-кандидаты имели функционирующую рыночную экономику и их производители могли справиться с конкурентным давлением в рамках ЕС.

Законодательные критерии: все потенциальные члены должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права, формировавшимися на протяжении всей истории ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Эстонии говорила о перспективах членства Украины в НАТО. Она указала на главную нашу проблему, которая мешает интеграции в Альянс.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали в Киеве Совместное заявление о поддержке вступления Украины в Евросоюз.