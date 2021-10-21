Кулеба пообещал, что следующее расширение ЕС произойдет за счет Украины

Украина требует от ЕС четкого сигнала, что наши европейские стремления приветствуются

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна ждет от Европейского Союза четкого сигнала относительно дальнейших европейских перспектив. Для этого решения требуется лишь политическая воля Европейского Союза, без институциональных обязательств, говорится в заявлении Кулебы по случаю начала работы Форума "Ассоциированного трио" – Украины, Молдовы и Грузии.

ЕС без Украины

"Европа не может быть завершенным проектом без Украины, и Украина не может стать завершенным проектом без Европы. Украинская идентичность является частью мозаики европейских идентичностей. И я рад, что все больше европейских стран и лидеров воспринимают Украину как одного из своей среды. Нам нужен четкий сигнал о том, что наши амбиции имеют значения, наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными – в том смысле, что они являются вкладом в панъевропейский правовой порядок", – говорится в программной речи Кулебы по случаю открытия Форума.

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Кто нас уже поддержал

Кулеба поблагодарил Эстонию, Литву, Латвию и Польшу за официальное признание европейской перспективы Украины и за готовность в определенное время поддержать нашу заявку на членство в ЕС.

"Я убежден, что круг стран ЕС, которые готовы признать возможным будущее членство Украины – а также Молдовы и Грузии – будет постоянно расширяться, – отметил Кулеба. – Я убежден, что период глобальной нестабильности, фрагментации и антагонизма в международных отношениях однажды кончится. И это будет также день, когда место Украины как части западного мира будет закреплено институционально: будь то членство в ЕС, или в НАТО или иным способом интеграции в Европу, доступный в тот момент".

Реальная ситуация