Семь стран из 27 – готовы! Зеленский объяснил, когда Украина будет членом Евросоюза

Если бы все зависело от главы Европейского совета Шарля Мишеля – Украина была бы в ЕС уже вчера, сказал президент

Зеленский: В обществе нет понимая, где финиш пути в ЕС и есть ли он вообще/Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью на телеканале ICTV, почему не поднимал вопрос членства Украины в ЕС даже за закрытой дверью на саммите в октябре.

Телеведущий на ICTV Вадим Карпьяк уточнил у гаранта, не было ли у него вопросов к лидерам Евросоюза в непубличной части переговоров. Владимир Зеленский объяснил, что общаться на эту тему не было смысла, потому что "ответ известен заранее".

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"Мы понимаем, что если бы все зависило от Шарля Мишеля или Урсулы фон дер Ляйен и только от них – Украина была бы в Европейском Союзе вчера. Это правда. Они, правда, помогают. Они действительно видят прорыв в реформах. Поэтому они были такие теплые здесь, как погода в Киеве. Потому что они видят, как сложно, но все идет вперед", – заявил Зеленский.

Как тогда вступить в ЕС

За членство Украины в Евросоюзе должны проголосовать все 27 стран-участниц. Однако с этим есть некие трудности, поделился Владимир Зеленский. По его словам, представители стран ЕС в личном разговоре перекидывают проблему друг на друга.

"Я отдельно общаюсь с каждой страной ЕС. И действительно, когда ты один на один, они говорят: "Мы за". И говорят о других странах. Потом ты едешь к другой стране. А они говорят: "Нет-нет-нет, вы неправильно поняли, мы поддерживаем. Но есть вопрос с какой-то еще другой страной", – рассказал президент Украины.

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Как получить от всех "за"

Владимир Зеленский объяснил свой план – поочередно подписывать двусторонние декларации с каждой страной-участницей ЕС. Реализация началась уже в этом году. По словам президента, три документа уже готово и еще четыре в ближайшем будущем будет подписано.

"Когда Украина и страны ЕС решат, что в Украине может быть членство, то та или иная страна, с которой мы подписываем декларацию, точно проголосует за нас. Ты сразу видишь всю картину. Ты видишь, к кому достучаться будет сложно. Мы видим такие страны, но идем. Шаг за шагом и мы это сделаем", – рассказал Зеленский.

Напомним, что 12 октября во время саммита "Украина – ЕС" президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен все же косвенно поднимал вопрос членства. В том числе украинский глава государства пожаловался, что у общества "нет понимая, где финиш этого пути и есть ли он вообще".

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