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Крістіна Квін пояснила, чому Україна не готова до ЄС і НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 жовтня, 23:18
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Тимчасовий повірений у справах США в Україні розповіла, що потрібно для євроінтеграції
Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні вважає, що перспективи у України є / Колаж "Сегодня"
Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні вважає, що перспективи у України є / Колаж "Сегодня"

Без судової реформи, яку необхідно починати вже зараз, Україна не вступить в ЄС і НАТО. Про це заявила Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні під час прямого ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" .

"Для реалізації власних цілей, для вступу в НАТО, для залучення іноземних інвестицій, вступу в ЄС Україні доведеться покращитися. Зокрема, це стосується верховенства права і судової системи. Поки ми вас не стримуємо. Ми, звичайно, очікуємо, що Україні доведеться це зробити для залучення іноземних інвестицій. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, поки вони не будуть відчувати впевненість і комфорт у судовій системі. А коли Американська торговельна палата проводить опитування, бар'єром номер один, який виникає у кожного з опитаних, включаючи останнє опитування – є вільне і незалежне судочинство. Тому я вважаю, що це дуже важливо для України, для реалізації власних цілей", – зазначила під час програми Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні.

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Ситуація з вступ в ЄС і НАТО

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